Inscrições para vagas remanescentes do Colégio Militar Tiradentes terminam na sexta

O Colégio Militar Estadual Tiradentes (CMET) já está recebendo inscrições dos alunos interessados em disputar as 33 vagas remanescentes oferecidas pela instituição. Há oportunidades para estudantes do 7º, 8º e 9º anos do ensino fundamental e para o 1º ano do ensino médio.

Inaugurado em 2018, a unidade escolar atende 560 estudantes dependentes de militares e civis. O colégio está localizado no Calafate, uma das maiores regionais de Rio Branco, atendendo estudantes de 32 bairros da capital e mais quatro cidades vizinhas.

O processo de inscrição é simples e gratuito. “O pai ou responsável só precisa procurar a secretaria do colégio, preencher a ficha e apresentar cópia do RG ou certidão de nascimento da criança ou adolescente”, afirmou o major Agleison Alexandrino, diretor-comandante do CMET.

Os interessados podem realizar as inscrições até a próxima sexta-feira, dia 8, das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas. Cada estudante receberá um número de inscrição, com o qual concorrerá a uma das vagas.

Os sorteios

Os sorteios das 33 vagas remanescentes serão realizados na próxima segunda-feira, 11, na sede do Colégio Militar. Às 8 horas concorrem os dependentes de militares e às 10 horas os dependentes de civis.