Fundação Garibaldi Brasil abre editais para os concursos de Blocos e Realeza de Carnaval

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), abriu inscrições na última sexta-feira, 1, para o Concurso de Blocos com Bateria e Escolha da Realeza do Carnaval 2019. As inscrições ficam abertas até o dia 14 para a Realeza, e 19 para os blocos. Os documentos podem ser acessados no site pmrb.ac.gov.br.

Para o concurso de blocos, podem participar os grupos tradicionais de bateria de Rio Branco. O edital pede que os grupos tenham no mínimo 30 ritmistas e 100 brincantes, comissão de frente a partir de dez pessoas, uma alegoria, rainha de bateria e porta estandarte. Ainda devem apresentar-se com abadás que os identifiquem, podendo também usar faixas, bandeiras e similares que caracterizem e identifiquem o bloco.

O desfile oficial dos blocos será no dia 10 de março de 2019, a partir das 19h, na Avenida Getúlio Vargas. A comissão julgadora será composta por sete integrantes da sociedade civil, indicados pelos representantes dos blocos, e designados pela FGB. Os três primeiros lugares receberão premiação em troféu e dinheiro, sendo R$ 3.200 para o 1º lugar, R$ 2.200 para o segundo, e R$ 1.100 para o terceiro.

Já a Escolha da Realeza do Carnaval 2019 é dividida em quatro categorias: Rei Momo, Rainha Trans, Rainha Gay e Rainha do Carnaval. A pré-seleção será no dia 17 deste mês, em local a ser definido.

A etapa final do concurso será no dia 1º de fevereiro, às 19h, no Novo Mercado Velho. Cada concorrente fará uma única apresentação de no máximo dois minutos. A comissão julgadora avaliará o desempenho de cada candidato nos seguintes quesitos: samba, simpatia, comunicação, beleza plástica e fantasia. Os três primeiros colocados ganharão troféus, e o primeiro lugar de cada categoria receberá R$ 2 mil.

“O Carnaval é uma das maiores festas da cultura popular brasileira, e todo ano, a Prefeitura de Rio Branco valoriza e apoia esse movimento tão bonito. Neste ano, mesmo em um momento tão delicado de gastos, não poderíamos deixar de promover esses dois momentos tão importantes, que é o Desfile dos Blocos e a Escolha da Realeza de Carnaval, que além de levar opção carnavalesca para a cidade, ainda faz girar a economia criativa nas comunidades envolvidas. Nossa proposta é que sejam momentos felizes, em que toda família rio-branquense possa participar, com muita paz, segurança e tranquilidade”, afirma o presidente da FGB, Sérgio de Carvalho.