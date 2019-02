Em carta à coluna Jorge Viana, Angelim e Marcus Alexandre negam intenção de sair do PT

. Agora clareou de vez!

. Conversei com Jorge Viana sobre o que a população queria saber.

. Se ele, Angelim e Marcus Alexandre estariam dispostos a trilhar um novo caminho sem o PT.

. Foi o “dia do fico”.

. Jorge sempre cita o poeta Thiago de Melo:

. “Não é um novo caminho, mas uma nova forma de caminhar”!

. Está explicado, professor Francisco Nepomuceno!

. A declaração é muito importante porque o povo gosta do político que fala com clareza.

. Os problemas internos de um partido são como dores de parto, vai nascer algo novo, sempre nasce.

. Entretanto, reafirmo como verdadeiras as informações recebidas pela coluna!

. Faz parte do jogo político que se deve compreender.

. Sem compreensão esse mundo seria um inferno?

. Se bem que a política anda ácida, até tenebrosa.

. Leitor perguntando se eu sei por que o bom samaritano era bom?

. Porque era bom, ora bolas!

. Resposta errada: foi bom porque tinha dinheiro, se não tivesse não poderia ter ajudado.

. Certo, e qual a moral da história?

. Que os políticos precisam de dinheiro para serem bons samaritanos.

. Diz isso para a Justiça Eleitoral!

. Com todo respeito a prefeita Socorro Neri, mas a cidade está ficando infestada de buracos.

. Pode ser que no verão as equipes não deem conta de tapar os bichos.

. Na mensagem da prefeitura nenhuma novidade: ajustas os serviços públicos ao orçamento.

. É de lascar!

. Acho que pela primeira vez na história um governador de Estado vai a abertura dos trabalhos na Câmara Municipal.

. O Gladson Cameli foi.

. Aliás, ele me disse (de viva voz) que está muito feliz em ser governador, que as coisas vão melhorar, que está muito animado e com vontade de trabalhar.

. O povo gostou, o povo aplaudiu!

. Deve ter sido ideia do Ribamar.

. Com as nomeações que, acertadamente o governo faz, diminuiu consideravelmente a pancadaria nas redes sociais.

. “O trabalhador é digno do seu salário”. (Jesus de Nazaré)

. Ele disse também: “Aquele que só faz o que lhe mandam é um inútil”.

. Ao que consta, o novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM/AP), tem mais processo do que piolho na cabeça de alguns meninos do Taquari.

. A coluna ainda aguarda a confirmação da nota de que o ex-deputado federal César Messias será candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul.

. Pode mandar carta também, o espaço é ancho!

. Se sim, sim! Se não, não!

. Na sequência a nota do ex-senador Jorge, assinada por ele, Angelim e Marcus.

. Cesário 2 X 0 Seleção do Resto do PT

. Só para provocar, rsrsrsrsrsr….

. Depois dessa é deixar o JV descansar longe da mídia!

Caro Astério,

Tendo em vista teus comentários de hoje e de outro dia na tua coluna no ac24horas, sentimos a necessidade de fazer um esclarecimento definitivo: não discutimos, não tratamos e não pensamos nessa história de sair do nosso partido. Tudo o que queremos é um pouco de paz nessa hora, tendo em vista o resultado adverso das eleições. Propusemos que até mesmo qualquer avaliação seja feita mais à frente, quando as naturais feridas de um processo como esse estejam cicatrizadas. Sabemos da responsabilidade que temos, de quantas pessoas nos confiaram apoio e agora esperam nossas manifestações sobre as eleições. Somos gratos a todos que sempre nos ajudaram, aos partidos da Frente, ao PT. Os tempos são difíceis. A crise se agrava. Mas nós queremos ser parte sempre da solução! Se cometemos erros para ter um resultado negativo como esse, certamente cometemos muitos. Somos os primeiros a reconhecer. Mas também reconhecemos o quanto foi negativa essa ação contra tudo de bom que os nossos governos fizeram nos últimos tempos pelo nosso povo. A boa política, que faz tanta falta agora, fez extraordinárias transformações no Brasil, no Acre e na nossa Rio Branco, e é só com ela que vamos trazer de volta o sonho e a esperança de dias melhores para todos. Tudo o que fizemos por Rio Branco e pelo Acre, nos nossos governos, foi fruto das oportunidades que tivemos. Por isso, pedimos a você que nos tire desse noticiário que não se sustenta em fundamentos. São apenas especulações pós eleitorais, que fazem parte da rotina dos jornalistas e dos que seguem nas articulações políticas. Mas pedimos compreensão ao nosso recolhimento temporário e ao nosso silêncio, também temporário. Agora é hora do protagonismo dos que ganharam, é hora também de eles prestarem contas para aqueles que os elegeram.

Cordialmente,

Angelim

Marcus Alexandre

Jorge Viana