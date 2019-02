Vereador acreano é considerado o “clone” do novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre

Logo após a confirmação do nome de Davi Alcolumbre (DEM-AP) como o novo presidente do Senado Federal no último sábado, dia 2, em Brasília, surgiu nas redes sociais e em vários grupos do whatsapp no Acre, fotos do vereador Atilon Pinheiro (PSD), da cidade de Marechal Thaumaturgo, como sendo “o clone” de um dos homens mais poderosos do país.

Em tom de brincadeira, um montagem de fotos de Atilon e Davi circulou nas redes sociais e ganhou repercussão até mesmo em alguns Fóruns de Política Brasil a fora.

Eleito vereador com apenas 208 votos em Marechal Thaumaturgo, o vereador é do mesmo grupo político do Senador Sérgio Petecão (PSD), também cotado para ser o primeiro-secretário do Senado.

“Agradecer meu amigo Jornalista Wiliandro Derze pela brincadeira. Pra mim é uma honra ser comparado a um dos melhores senadores do Brasil e agora presidente do senado federal”, disse Ation em sua página no Facebook.