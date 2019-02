Prouni 2019 encerra inscrições; resultado sairá na próxima quarta-feira, dia 06

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) anunciou nesta segunda-feira, 4, que está ofertando 33 vagas remanescentes para matrículas de alunos que vão cursar o 7º, 8º, 9º ou 1º ano em 2019 e tenham interesse em estudar no Colégio Militar Tiradentes, localizado no bairro Calafate, em Rio Branco.

De acordo com informações da SEE, as vagas estão sendo disponibilizadas para a comunidade de acordo com a Lei nº 3.362, que estabelece a destinação de 50% das vagas da unidade de ensino aos dependentes de militares, sendo que as demais, incluindo as remanescentes, devem ser destinadas a comunidade em geral.

“As inscrições deverão ser feitas no período de 4 a 8 de fevereiro, das 7h às 11 horas, e das 14h às 17 horas, no Colégio Militar, localizado na Estrada do Calafate, em frente da panificadora Primícias”, informa a secretaria.

O sorteio para a confirmação da vaga deverá ser realizado na segunda-feira, 11 e a divulgação do resultado, na terça-feira, 12.