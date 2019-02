Polícia Civil apreende 17, 5 kg de entorpecente e prende acusados de tráfico

Agentes da Delegacia Repressão a Entorpecentes (DRE) apresentaram na manhã desta segunda-feira (4) na Delegacia de Investigações Criminais no bairro Cadeia Velha, a prisão de Maxwel Torres Coelho, Raimundo Cristian Melo Braga, Francisco João de Sousa Braga Neto, e o detento em monitorado Euler. Eles são acusados de tráfico de drogas na quadra “19 F”, no conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

A ação da Polícia aconteceu na tarde deste domingo (3) e foi apreendido no total 17, 5 de entorpecentes: 7 tijolos de maconha, 55 trouxinhas de cocaína, vários tabletes de maconha e uma quantia de R$ 500 reais em espécie.

De acordo com o Delegado Pedro Resende, coordenador da DRE, a Polícia recebeu uma denúncia que Maxwel e Euler estaria distribuindo entorpecentes na Cidade do Povo.

“Recebemos informações desde o ano passado que a dupla estaria distribuindo droga na Cidade do Povo, e no sábado (2) a equipe de investigação recebeu a informação que eles estavam com um carregamento de droga, começamos a monitorar e no domingo localizamos a casa e por volta das 16:30h, abordamos uma carro que passou nessa casa, e no interior do veículo encontramos 7 barras (tijolos) de maconha com os irmãos, Raimundo e Francisco. Após prendê-los a polícia adentrou a residência e encontramos o Maxwel e Euler com 55 trouxinhas de cocaína e vários tabletes de maconha e R$ 500 reais em espécie oriundo da venda dos entorpecentes.” Disse o Delegado.

O Delegado Pedro Resende disse ainda que os tijolos de maconha seria encaminhados e distribuídos em “bocas de fumo” no município de Feijó no interior do Acre. O prejuízo aos traficantes foi de cerca de 43 mil reais.

Os criminosos foram encaminhados nesta manhã a audiência de custódia, e responderão pelos crimes de tráfico de drogas.