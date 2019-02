Ifac abre processo seletivo simplificado para curso técnico em Recursos Pesqueiros

O Instituto Federal do Acre (Ifac) está com vagas abertas para o curso técnico subsequente em Recursos Pesqueiros. Para se inscrever, basta apresentar documentação, no setor de Registro Escolar do campus Avançado Baixada do Sol, para efetivação da matrícula. As vagas disponíveis serão preenchidas conforme ordem de chegada dos candidatos.

Conforme edital, para efetivação da matrícula o candidato deve apresentar os seguintes cópia e original da Carteira de Identidade ou identidade militar expedida pelas Forças Armadas, Cadastro de Pessoa Física (CPF), Certidão de Nascimento ou Casamento, Título de Eleitor (candidatos maiores de 18 anos), Certificado de alistamento militar (para candidatos maiores de 18 anos, do sexo masculino) ou equivalente, Comprovante de residência (fatura de água, luz, telefone ou outro documento que comprove o endereço), Histórico Escolar do Ensino Médio, e Certificado de conclusão do Ensino Médio ou Diploma de Curso Técnico de Nível Médio. Para candidatos estrangeiros, é necessária a apresentação do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) em substituição ao RG ou Passaporte com visto de estudante, ou outro documento que, por previsão legal, permita que o estrangeiro estude no Brasil.

De acordo com calendário acadêmico, as aulas terão início no dia 07 de fevereiro.

Recursos Pesqueiros

Voltado para pessoas que já tenham concluído o Ensino Médio, o curso técnico subsequente em Recursos Pesqueiros tem duração de três semestres. Através das aulas diárias e atividades práticas, o estudante aprende a desenvolver operações do setor pesqueiro com base no manejo e na qualidade dos produtos, a aprimorar a sustentabilidade dos recursos naturais e da biodiversidade aquícola, como também a analisar e avaliar os aspectos técnicos, sociais e econômicos da cadeia produtiva do setor pesqueiro.

Ainda durante o curso, são ensinadas técnicas de monitoria do uso da água com vistas à exploração dos recursos pesqueiros, planejamento, organização, direção e controle de operações de pesca, e ainda monitoramento de instalações, montagens, operações e manuseios de apetrechos, máquinas e equipamentos, além do processamento e refrigeração dos produtos.