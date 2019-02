Homem é ferido a golpes de foice na Transacreana e vai parar no PS em estado grave

Uma tentativa de homicídio foi registrada no final da tarde deste domingo (3). Um homem identificado como Alexsandro Santana de Freita, de 33 anos, foi ferido a golpes de foice após uma discussão no Ramal Mariana, no Campo da Vanda na Estrada Transacreana na zona rural de Rio Branco.

De acordo com informações de familiares da vítima, Alexsandro teria ido jogar bola no Campo da Vanda e por lá discutiu com o dono da propriedade, um homem não identificado se irritou, tomou as dores pelo dono do campo de futebol e de posse de uma foice desferiu vários golpes no peito de Santana. Os cortes foram profundo que os órgãos da vítima ficaram exposto.

Amigos de Alexsandro acionaram uma ambulância do Samu, que conduziu o ferido ao pronto socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares se deslocaram até a região, colheram informações e saíram em busca de prender o autor do crime.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigarão o caso.