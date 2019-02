Desembargador Francisco Djalma é empossado como novo presidente do TJ do Acre

Passados pouco mais de 30 dias desde que o governador Gladson Cameli (Progressistas) assumiu o cargo de chefe do executivo, parece que nada mudou na saúde pública do Estado. Pelo menos é o que mostra um vídeo e fotos registradas neste domingo, 3, nas dependências do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), que mostra corredores lotados, pessoas deitadas no chão e até mesmo falta de profissionais para suprir a demanda de atendimentos.

O internauta que faz o vídeo, relata que as cenas captadas por ele na observação do maior hospital do Acre lembram um “campo de concentração”. “As pessoas estão sendo depositadas aqui. Infelizmente muitas pessoas morrem. Essa é a realidade que estamos mostrando aqui para mostrar a sociedade para ver se as autoridades, os setores competentes tomem providências sobre o que está acontecendo aqui”, disse.

O ac24horas apurou que na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Huerb, alguns leitos estão bloqueados e que além disso, a Unidade está sem os principais antibiótico. A mesma situação se aplica a Fundação Hospitalar. Outro relato interno preocupante é que os carros de anestesia estão precários. “Quando u paciente sai da cirurgia, esta saindo mais grave pela péssima ventilação respiratória dos carros de anestesia. As camas da UTI estão quase todas quebradas no Huerb”, disse um servidor.

No sábado, UTI teria funcionado com apenas um médico, mas a obrigatoriedade seria de de dos profissionais. Ortopedia e cirurgia funciona com menos da metade da escala do mês. “O mais grave Huerb tinha o GEP que é o gerenciador de escalas eletrônico. Tiraram as escalas medicas pois não conseguem mais lançar e fazer a escala”, disse o denunciante.

