De volta ao começo

O texto abaixo não é meu. Foi publicado pela atriz Isis Valverde no Instagram em 2014.

Aliás, o texto consta na internet como sendo de Nietzsche. Sinceramente não sei se é dele, mas combina tanto, tanto com os meus dias atuais, inclusive com essa proposta do Vaz por conteúdo diário, que vale muito publicar. A tempestade, por pior que seja, jamais irá me (nos) derrubar. Isso vale pra mim e pra você.

“O CARVALHO é uma árvore que, quanto mais temporais e tempestades enfrenta, mais forte fica. Suas raízes penetram mais profundamente no solo e seu caule se torna mais robusto, sendo quase impossível uma tempestade arrancá-lo, ou derrubá-lo…

Sua aparência é, muitas vezes, triste e, por absorver as consequências das tempestades a robusta árvore assume uma aparência disforme como se realmente tivesse feito muita força. Numa grande tempestade, muitas árvores são arrancadas, mas o carvalho permanece firme…Para o CARVALHO, cada tempestade representa mais um desafio a ser vencido e não uma ameaça. Nós também temos a capacidade de ser como o carvalho…

Podemos, e devemos, tirar proveito das situações difíceis da nossa vida e ficarmos mais fortes. Um pouco marcados, sem dúvida… Muitas vezes, com aparência abatida, mas fortes!!! Com raízes bem firmes e profundas na terra… “A provação vem, não só para testar nosso valor, mas para aumentá-lo; o CARVALHO não é apenas testado, mas enrijecido pelas tempestades.” (Friedrich Nietzsche)

Jorge Cosméticos

Empresária Joelma Severo da Jorge Cosméticos é uma empreendedora nata. Tem sempre uma novidade para seus clientes e nunca deixa ninguém na mão. Merece o sucesso que tem.

Colometria

Neste domingo, 3, Joelma reuniu alguns dos melhore cabeleireiro de Rio Branco para mais um curso avançado de colometria com o expert Marco Tchello, em parceria com a Maxline Brasil. Quem esteve por lá adorou as novidades.

Deputado federal Alan Rick (DEM), na solenidade de posse do seu segundo mandato na última sexta-feira, 01, ao lado da esposa, Michele Miranda

Voz da Verdade

Carlos Alberto Moyses, fundador do grupo Voz da Verdade, um dos mais antigos e tradicional do mundo gospel brasileiro, estará em Rio Branco nos dias 16 e 17 de março na Conferência de Adoração da Jocum. Os convites que custam apenas R$ 30 para os dois de Conferência estarão à venda a partir da próxima semana.

Investimento

As ministrações de Moyses estão entre as que mais se destacam no meio evangélico, com seu foco na salvação e no evangelho de Jesus. Além de ter consagrado algumas das melhores músicas do meio. É o tipo de Conferência imperdível.

Local

Ainda sobre a Conferência de Adoração da Jocum com um dos líderes do Voz da Verdade, o local já está confirmado: será no Teatro da Universidade Federal do Acre e as inscrições on-line devem começar na segunda quinzena de fevereiro. Fica a dica!

Joelma Severo com a empresária Lucy Matos, musa das cacheadas acreanas e a digital influencer e apresentadora Jucianne Menezes no curso de colometria da Maxline Brasil, domingo no Afa Jardim.