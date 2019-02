Com crise na Polícia Civil, Gladson nomeia delegados para diretorias

O clima tenso que ronda a Polícia Civil do Acre devido a guerra interna entre delegados brigando por cargos e espaços na nova gestão, obrigou o governador Gladson Cameli (Progressistas) e seu vice Major Rocha (PSDB) a definir os nomes dos agentes de segurança que ocuparão cargos de destaques na secretaria de Polícia Civil. Nesta segunda-feira, 4, o Diário Oficial do Estado veio com as designações.

Para o cargo de Diretor-Geral do Departamento de Inteligência da Secretaria de Estado de Policia Civil, Gladson nomeou o delegado Pedro Paulo Buzolin. Na diretoria do Departamento de Polícia da Capital e do Interior, foi nomeado Marcus Cabral.

O delegado Pedro Paulo Nunes ocupará o cargo de Diretor do Departamento de Polícia Técnico Científica. Já o perito Sergio Costa irá exercer o cargo de Diretor do Instituto de Criminalística. Giulliano Cezarotto, que também é perito, será o Diretor do Instituto de Análises Forenses. Sandro Roberto Rodrigues será Diretor do Instituto de Identificação da Secretaria de Estado de Policia Civil – SEPC. Alexandre Baronia será diretor do Instituto Médico-Legal.

Na corregedoria da Polícia Civil, ficarão responsáveis os delegados Ricardo Casas, como titular, e Elenice Carvalho, como adjunta.