Video e fotos mostram que caos na Saúde que tomou conta do HUERB na gestão de Sebastião continua na de Gladson

Passados pouco mais de 30 dias desde que o governador Gladson Cameli (Progressistas) assumiu o cargo de chefe do executivo, parece que nada mudou na saúde pública do Estado. Pelo menos é o que mostra um vídeo e fotos registradas neste domingo, 3, nas dependências do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), que mostra corredores lotados, pessoas deitadas no chão e até mesmo falta de profissionais para suprir a demanda de atendimentos.

O internauta que faz o vídeo, relata que as cenas captadas por ele na observação do maior hospital do Acre lembram um “campo de concentração”. “As pessoas estão sendo depositadas aqui. Infelizmente muitas pessoas morrem. Essa é a realidade que estamos mostrando aqui para mostrar a sociedade para ver se as autoridades, os setores competentes tomem providências sobre o que está acontecendo aqui”, disse.

Confira as fotos e o vídeo na integra: