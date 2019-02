Tarauacá está entre as nove cidades brasileiras de alto uso da bicicleta para locomoção

O Governo do Acre determinou o reforço no monitoramento das barragens do Estado. Uma das medidas tomadas é a ampliação no número de fiscalizações nos locais, que passa de uma para duas vezes por ano. O Acre possui 1.658 barragens, a maior parte delas destinadas à aquicultura.

Para que todas elas recebam duas visitas técnicas anuais, o governo do Acre vai reintegrar funcionários do Instituto de Meio Ambiente, que estavam cedidos para outros órgãos. André Hassem, presidente do instituto, acredita que o efetivo de 76 servidores será suficiente para o reforço das ações.

O Acre não possui barragens destinadas à mineração. A maior parte das instalações é destinada à retenção de água para abastecimento de áreas agrícolas e industriais.O presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre conta que, no ano passado, foram identificadas 13 barragens com algum tipo de risco ambiental. As empresas proprietárias receberam notificação para tomar providências.

Em 2017, uma parceria com a Agência Nacional de Águas transferiu para o Instituto de Meio Ambiente estadual a atribuição de fiscalizar essas construções. Com EBC.