Semana deve começar chuvosa no Acre

Com população de cerca de 40 mil habitantes, sendo 52% urbana e 48% rural, Tarauacá está entre as nove cidades brasileiras de alto uso da bicicleta como meio de transporte.

O estudo “O Brasil que pedala – A cultura da bicicleta nas pequenas cidades”, projeto que iniciou em 2015, a estimativa de viagens diárias feitas em bicicleta fica entre 40 e 60% de todas as viagens e a quantidade de bicicletas chega a 3 a 4 por domicilio.

Tarauacá é uma cidade centenária, localizada no extremo noroeste brasileiro, na confluência dos rios Tarauacá e Muru. No município, no ano do estudo, haviam 27 mil bicicletas contra 800 automóveis. Em 2015 a Prefeitura promoveu uma audiência pública para implantação da primeira linha de ônibus municipal mas população rejeitou a ideia. A maioria justificou que já se sente contemplados usando bicicleta, moto e caminhando.

Junto com Tarauacá, estão na lista de alto uso de bicicleta o Afuá, no Amapá, Antonina (PR), Cáceres (MT), Gurupi (TO), Pomerode (SC), Pedro Leopoldo (MG), Ilha Solteira (SP), Tamandaré (PE), São Fidélis (RJ) e Mambaí (GO) – dois de cada região do país.