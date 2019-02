Jorge Viana, Angelim e Marcus Alexandre podem deixar o Partido dos Trabalhadores

O ex-senador Jorge Viana (PT) volta a ser destaque. A coluna tem informações precisas de que ele, e algumas lideranças, insatisfeitas com as disputas internas que se acentuaram com a derrota de 2018 podem deixar a sigla. Além de Jorge, os ex-prefeitos Raimundo Angelim e Marcus Alexandre estariam dispostos a mudar de partido. Os três ainda não negaram a informação. Ao ser questionado sobre o PT fazer uma avaliação do desastroso resultado das urnas, Jorge foi contundente ao afirmar que, “não há o que avaliar, a derrota já é a avaliação”. Ele confidenciou, depois da reação da DR à sua entrevista e do Angelim, de que não lhe restaria outra alternativa política a não ser “não mais continuar no PT”. É fato! Se não, o espaço da coluna está aberto para os devidos esclarecimentos, mas é o que se comenta nos bastidores.

. Sobre o deputado Jonas Lima ter dito semana passada de que, “se a DR continuar dando as cartas no PT e o Cesário continuar na presidência vou deixar o partido”, o deputado Daniel Zem reagiu à coluna: “O Jonas está procurando um motivo para sair do PT, ele é livre pode ir para onde bem quiser”.

. Já dizia meu vô Bianô:

. “Onde há fumaça, há fogo”.

. Por enquanto a informação que a coluna vem dando de que lideranças de proa do PT podem deixar o partido é só a fumaça.

. O fogo vem depois!

. Mas que vem, isso vem!

. E não adianta ninguém culpar a coluna ou a imprensa por noticiar o fato.

. Ás vezes, até aumenta, mas não inventa, entende Cacilda?!

. A política é um tecido de várias pontas que vão se juntando, vão sendo costurados.

. O ex-prefeito Marcos Alexandre, por exemplo, pediu a um influente empresário da comunicação que ajudasse a prefeita Socorro Neri.

. O pedido é apenas uma questão de amizade, respeito pessoal ou ele Jorge e Angelim podem migrar para o PSB?

. É o que todo mundo se pergunta…porque quem sai, sai para algum lugar.

. Porém, vale ressaltar que nessa confusão na seara do PT tudo pode acontecer, inclusive nada!

. Inércia de repouso!

. Mudando do PT para o PP, o governador Gladson Cameli acertou ao começar a liberar cargos comissionados para os aliados.

. As nomeações estavam represadas, já minava muito reclamação nas redes sociais e podia arrebentar com a barragem.

. A questão é a falta de qualidade técnica dos nomes indicados pelos partidos da coligação que o elegeu.

. Por exemplo: é melhor colocar um açougueiro no Pronto Socorro porque entende de anatomia animal do que para cuidar de aposentados ou finanças.

. Com certeza, não chamaram o Ribamar!

. O Ribamar é bom, não faz presepada para agradar políticos!

. De Brasiléia chega a informação de que o presidente da Câmara, vereador Rogério Pontes, anda gastando muita gasolina em um gol 1.0 antigo.

. Rogério também estaria se recusando nomear um suplente de vereador, já que o titular da função tomou posse como secretário municipal da prefeita Fernanda Hassem (PT).

. Tudo uma questão de birra.

. De antemão a coluna deixa espaço para Rogério Pontes se defender.

. Quanto ao suplente que está no prejuízo, inclusive financeiro, vá ao promotor de justiça da cidade.

. O MP não é só o guardião da lei; faz, também, com que ela se cumpra!

. O ex-deputado federal César Messias (PSB) é mais um concorrente à prefeitura de Cruzeiro do Sul em 2020.

. O caldo está engrossando!

. Com mais de 1.200 votos em Brasiléia, a deputada Maria Antônia (PROS) será a principal cabo eleitoral na reeleição da prefeita Fernanda Hassem (PT).

. É o que revelou à coluna o ex-prefeito Deda, seu marido e orientador político.

. Quem conhece o jogo político sabe que o senador Renan Calheiros (MDB) é um mal necessário no Senado.

. Duvida?

. Aguardar para conferir!

. Vou ali na Funtac tomar um café com o Pádua Bruzugu e o Roxim.

. Bom dia!