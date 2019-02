Filme sobre Chico Mendes está em cartaz neste domingo (3) na TV Justiça

Casal formado no “BBB 18”, a campeã Gleici Damasceno e o artista visual Wagner Santiago não estão mais juntos. Eles decidiram colocar um ponto final na relação depois de quase um ano de romance. A decisão aconteceu em comum acordo após eles voltaram de uma viagem a Santa Catarina, no início desta semana. Os dois, inclusive, já deixaram de se seguir no Instagram.

O romance começou no fim de fevereiro do ano passado, ainda no reality show, e ganhou força após o programa. A acreana e o curitibano chegaram a morar juntos num apartamento alugado no Rio.

Em um vídeo postado por Gleici no stories do Instagram em dezembro, a campeã da 18ª do reality show rebateu os boatos de que estaria sustentando o então namorado.

“As pessoas querem se meter muito no relacionamento. Mas, velho, vocês não têm ideia do que a gente passou junto. Questões de grana, a gente divide tudo. Eu não pago nada para o Wagner. A gente divide tudo, o Wagner sustenta os filhos dele. Wagner me dá as coisas como namorado normal, enfim, ele sempre se manteve, ele trabalha”, disse ela.

No fim do ano passado, Gleici falou com o EXTRA e admitiu que o casal já havia pensado em se separar algumas vezes:

“Ele é um cara sensacional, me ajuda muito, a gente se ajuda muito e confiamos muito um no outro. Quando a gente saiu do programa, tivemos que aprender tudo de novo. É como se a gente tivesse que se conhecer novamente. E as coisas foram fluindo aos poucos. Hoje, a gente se repeita muito. Aquela paixão louca que a gente sente lá no programa, agora a gente consegue colocar o pé no chão e tentamos escrever uma história junto. A gente briga como todo o casal, já chegamos a falar “ah, não dá mais” (risos), mas aí gente para e fala: ‘Ah, vamos seguir junto, a gente já viveu tanta coisa legal'”.

FONTE: EXTRA