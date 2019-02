Dizimado nas urnas, PT do Acre promete grande festa para marcar aniversário de 39 anos

O PT do Acre está organizando uma grande festa dia 13 de fevereiro para marcar os 39 anos de fundação do partido. O PT liderou por mais de vinte anos a Frente Popular do Acre, que comandou, além do Governo do Estado, várias prefeituras, inclusive a de Rio Branco. Por último, seus principais líderes dão a aliança como extinta e propõem um novo movimento para traduzir o sentimento popular que dizimou o partido no Acre e no Brasil.

O festão será a partir das 17 horas na sede do PT, localizado na Rua Melão, 112, Morada do Sol. “Vai rolar muita música, apresentações culturais e uma linda homenagens a alguns companheiros e companheiras que construíram essa história”, garantem os organizadores.

Filme sobre Chico Mendes está em cartaz neste domingo (3) na TV Justiça

O documentário “Chico Mendes, Cartas da Floresta” será reprisado neste domingo (3) pela TV Justiça. O filme trata da vida do ex-líder seringueiro Chico Mendes e sua luta pela preservação da Amazônia.

A TV Câmara, produtora do filme, esteve o Acre recentemente para mostrar a atual situação das reservas extrativistas e da Floresta Amazônica 20 anos após a morte de Chico Mendes. A diretora, jornalista Dulce Queiroz, conta que a ideia era produzir um documentário que mostrasse não apenas a história de Chico Mendes, já bem conhecida, mas também o resultado de toda a sua luta contra o desmatamento da região. O filme concorreu com trabalhos do mundo todo e recebeu o Troféu Alcantarea Imperialis, que leva o nome científico de uma bromélia importante para a biodiversidade da Mata Atlântica.

Reapresentação em 3/2, às 22h30.