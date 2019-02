Supremo Tribunal Federal julga em março roubo de madeira em reserva do Acre

A gerente substituta do Sipam, Ana Cristina Estrava, prevê que a cota máxima do Rio Madeira a ser atingida este ano é de 17 metros e 53 centímetros, fenômeno que poderá ocorrer na segunda metade do mês de março. Se isto acontecer, essa será uma das maiores marcas desde 1997. A informação foi repassada aos participantes da reunião anual de avaliação do boletim hidrológico do Rio Madeira, promovido pelo Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam).

Por isso, o Acre deve ficar preparado para transtornos decorrentes da subida do Madeira, fenômeno que sempre influencia a rotina dos acreanos em vários aspectos, especialmente quanto ao abastecimento de gêneros de primeira necessidade transportados em grande parte pela BR 364. Essa rodovia é cortada pelo Madeira e a possibilidade de enchente pode encobrir parte da estrada caso as obras de elevação do leito da BR não estejam prontas até marco.