Davi Alcolumbre, do Amapá, é eleito presidente do Senado

O senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, é o novo presidente do Senado da República. Ele foi eleito por 42 votos na tumultuada eleição que finalmente conseguiu ser encerrada na tarde deste sábado (2). Anulação, renúncias, judicialização e muita confusão marcou a eleição da presidência do Senado. O principal adversário, Renan Calheiros, renunciou alegando que o processo estava contaminado para favorecer outros grupos.