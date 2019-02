Concurso do TJ: Comissão tem Denise Bonfim, Pedro Ranzi e Elcio Mendes como integrantes

Está tudo pronto para realização do concurso para juiz do Tribunal de Justiça do Acre. Comissão de Concurso será composta pelos Desembargadores Denise Bonfim (na condição de presidente do TJ, como membro nato), que a presidirá, Pedro Ranzi e Elcio Mendes, como membros titulares, e pelos desembargadores Laudivon Nogueira e Júnior Alberto, respectivamente como membros suplentes, e pelos representantes da Ordem dos Advogados do Brasil no Acre, Hilário de Castro Melo Júnior, como titular, a Advogada Stela Maris Vieira Mendes, como Suplente.

O concurso preencherá 15 vagas no cargo de Juiz de Direito Substituto. O salário é de R$ 30.404,41. As inscrições vão até o dia 13 de fevereiro de 2019, no site oficial da banca organizadora (www.vunesp.com.br). A taxa de inscrição custará R$ 304,04.