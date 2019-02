Com desembargadora Denise Bomfim, Justiça acreana dá salto de qualidade

A coluna faz hoje uma homenagem a desembargadora Denise Bomfim. Uma mulher que muito honrou, honra e honrará a magistratura acreana. Como ela mesma afirma “sai da presidência do Tribunal de Justiça sentindo-se realizada e cônscia do dever cumprido”. Enfrentou desafios e superou dificuldades com muita dignidade. Na sua gestão à frente da Corte de Justiça sentiu a dor da perda de uma de suas maiores amigas no plano pessoal, mas, também, uma companheira de ideal de promover justiça aos que dela necessitam, notadamente os mais necessitados: a saudosa desembargadora Cezarinete Angelim. Em seu lugar assume o desembargado Francisco Djalma com o mesmo propósito e ideal de nobreza e justiça.

. “Está para nascer o homem que dá murro na mesa ou grita para desrespeitar o Bestene”, disse à coluna o Carlinhos, assessor do parlamentar há décadas.

. Segundo ele, José Bestene é boa gente, mas não leva desaforo para casa.

. Na verdade, nunca precisou bater na mesa nem de gritos porque o deputado Bestene é do diálogo, do entendimento, da conciliação.

. Está dado o recado, Carlinhos!

. O MDB vive o mesmo problema do PT: a guerra interna.

. Como diria o saudoso Biraba: tem gente demais para mandar e quase ninguém para obedecer.

. Em conversa com o presidente da Funtac, Pádua Bruzugu, que gentilmente me cedeu uma corona da Câmara Municipal para a Assembleia, o diretor Júlio César, o “Roxim” ganhou o coração dos funcionários da Fundação de Tecnologia.

. Roxim chega pela manhã com um café completo para os colegas com aquele jeitão de gandula do Corinthians.

. Na Câmara Municipal ontem a velha guarda do MDB honrando a posse do vereador Marcos Luz.

. Entre eles, o ex-prefeito Mauri Sérgio e o ex-deputado estadual Adalberto Ferreira.

. Quem estava na Assembleia Legislativa era o ex-deputado federal João Correia, o João da Cepa.

. Era “ex” para todos os lados, até o ex-deputado Manoel Machado dava o ar de sua graça.

. Deu para perceber a volta da oposição ao poder, afastada desde a eleição de Jorge Viana (PT) em 1998.

. E assim se passaram 20 anos…

. De volta à Câmara Municipal, o vereador Rodrigo Forneck, é o esteio ideológico do Partido dos Trabalhadores na Casa, o mesmo estilo Leo de Brito na Câmara Federal.

. Já o vereador Marcos Luz vai dar muito trabalho ao líder da prefeita, vereador Eduardo Farias (PC do B) e sua base.

. O rapaz tem boa oratória, é centrado, sabe o que quer e bate colocado!

. Em conversa com o Deda, marido da deputada Maria Antônia (PROS), ele confirmou o que havia dito aqui na coluna:

. O grupo dos 11 que elegeu o deputado Nicolau Junior (PP) para a presidência, e Luís Gonzaga para a 1ª Secretaria, se desfez ontem mesmo.

. Uns vão para a base do governo, outros para a oposição, outros ainda não sabem.

. No caso dos indecisos…chama o Ribamar!

. Ele mostra o caminho do roçado!

. A imprensa aposta em um duelo na tribuna da Assembleia entre o novo líder do governo, deputado Géhlen Diniz (PP) e o deputado Daniel Zem (PT), antigo líder de Tião Viana.

. Se a temperatura subir muito, chama o Nicolau!

. Não restava ao deputado Roberto Duarte outra coisa a não ser protestar votando nulo na chapa.

. É uma posição política e deve ser respeitada.

. Comentário ontem na sala de imprensa da Assembleia: o Roberto Duarte vai dá muito trabalho ao governador Gladson Cameli.

. Esse seu estilo independente até ajuda o governo a conduzir bem os negócios do Estado.

. Melhor do que ficar fazendo oposição para barganhar espaço!

. Acompanhando a sessão do Senado para a escolha do presidente: uma balbúrdia histórica!

. Pelo visto, vai parar nas barras do Supremo Tribunal Federal (STF).

. Por falar em STF, o senador Flávio Bolsonaro (PSL/RJ) encontrou o chapéu da viagem porque o ministro Marco Aurélio determinou ao MPF do Rio de Janeiro que prossiga com a ação que investiga a maracutaia dele na Alerj.

. Sabe quem trouxe o termo “maracutaia” para a política, Zefinha?

. Foi o ex-presidente Lula quando era sindicalista.

. JV se despediu do mandato ontem tomando um café com o Marcus Alexandre.

. A reação de seguimentos do PT aos seus reclames foi completamente desproporcional: é como matar uma formiga com uma marreta de 100 quilos.

. Vou repetir uma intuição: Acho que o Jorge Viana não fica no PT.

. Não tem espaço político, respeito a sua pessoa, nem convivência.

. Deteriorou, derreteu, fundiu, liquefez!

. Angelim, Marcos Alexandre, Bira Vasconcelos, Leila, Sibá, Jonas Lima e mais uma carrada de petistas vão com ele.

. É uma posta alta, mas jogo é jogo!

. Um bom sábado!