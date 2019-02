Apostador leva sozinho R$ 24,6 milhões da Mega; confira dezenas

O preço médio da gasolina nas bombas terminou a semana em queda pela 15ª vez seguida, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (1) pela Agência Nacional do Petróleo, do Gás Natural e dos Biocombustíveis (ANP). O valor por litro passou para R$ 4,212 – o que representa uma queda de cerca de 0,8% em relação à semana anterior, ou R$ 0,03.

O valor representa uma média calculada pela ANP com dados coletados em diversos postos. Os preços, então, podem variar de acordo com a região.

Na mesma semana, a Petrobras reduziu o valor da gasolina nas refinarias em R$ 0,03 (ou cerca de 2,29%), seguindo sua política de preços que ajuda os preços quase diariamente com o objetivo de acompanhar as cotações internacionais. Os reajustes seguem variáveis como o câmbio e a cotação do petróleo no exterior.

O repasse ou não dos reajustes nas refinarias para o consumidor final depende dos postos.

Diesel sobe

O preço médio do diesel nas bombas subiu nesta semana, ainda de acordo com dados da ANP. O valor médio por litro passou para R$ 3,447, uma alta de R$ 0,01 (ou cerca de 0,4%).

Da mesma forma que a gasolina, o preço é uma média calculada pela ANP, e pode variar de acordo com a região.

Na mesma semana, a Petrobras subiu o preço do diesel nas refinarias em R$ 0,02, ou cerca de 1%.

Já o preço do etanol terminou a semana em R$ 2,780 por litro, uma queda de R$ 0,01 na comparação à semana anterior, ou cerca de 0,6%. O valor do botijão de gás de cozinha caiu R$ 0,15 na semana, para R$ 69,14.