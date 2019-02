Via Verde Shopping realiza primeira liquidação do ano com até 70% de desconto

Está na hora de renovar o estoque do guarda-roupa, pois o Via Verde Shopping está “Liquidando”. Esta é a primeira grande liquidação do ano no empreendimento, que começa nesta quinta-feira, 31 de janeiro, e vai até 03 de fevereiro. Os clientes podem encontrar produtos com até 70% de desconto nas lojas participantes da promoção.

São quatro dias de muitas ofertas em todos os segmentos, ou seja, um shopping inteiro para aproveitar os descontos imperdíveis.

“A promoção Liquidando conta com o apoio dos lojistas do shopping que trazem para nossos clientes produtos com preços baixos. São descontos de até 70%. A promoção vem para oferecer excelentes preços, momentos divertidos nos corredores, com a chegada de vários personagens infantis que vão alegrar a criançada, e renovar o estoque das lojas para os próximos meses”, ressalta a coordenadora de marketing Liliane Lopes.

Serviço

Promoção “Liquidando”;

Data: de 31 de janeiro a 03 de fevereiro;

Local: Via Verde Shopping.