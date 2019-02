Tchê diz que PDT vai compor base de apoio a Gladson

Hoje é um dia histórico para muitos. Se encerra um ciclo de poder de 20 anos da Frente Popular do Acre (FPA) na Assembleia Legislativa, capitaneado pelo Partido dos Trabalhadores. Pela primeira vez, em todo esse tempo, deputados de oposição que passam a ser situação vão ocupar a direção do Poder, que será comandado pelo deputado Nicolau Júnior (PP) na presidência e Luís Gonzaga (PSDB) na 1ª Secretaria. Na esteira da eleição de Gladson Cameli (PP), os partidos de posição também elegeram a maioria dos deputados estaduais. O PT e o PC do B, que sempre deram as cartas na Casa do Povo, foram reduzidos a apenas quatro parlamentares. Porém, não há clima de revanche mas de compromisso com o Acre.

A prova maior foi a construção da unidade para a composição da Mesa Diretora, que não terá o voto do deputado Roberto Duarte (MDB) insatisfeito com a participação da oposição na gestão da Casa. Para ele, única voz discordante, a situação tinha todas as condições de fazer a Mesa Diretora sozinha, á que foram eleitos para comandar o Estado.

A sessão especial que empossará os novos deputados começa às 10h15, horário regimental, e será presidida pelo deputado Manoel Morais (PSB). Representantes de todos os poderes, MPE e TCE, além de convidados especiais estarão presentes. A presença do governador Gladson Cameli (PP) e da prefeita Socorro Neri (PSB) já foi confirmada pelo cerimonial do Poder Legislativo.

NEY AMORIM FAZ O SUCESSOR

Pela primeira vez na história do parlamento estadual acreano, um presidente que está saindo do mandato consegue fazer o sucessor na presidência do Poder. O ex-deputado Ne Amorim se empenhou pessoalmente na eleição, não só de Nicolau Junior e Luís Gonzaga, mas e toda a Mesa Diretora.

OS ÚLTIMOS MOICANOS

Dos 24 deputados estaduais seis são remanescentes dos 20 anos de poder da Frente Popular. Edvaldo Magalhães (PCdoB), Chico Viga, José Bestene (PP), Antônia Sales (MDB), Luís Tchê (PDT) e Maria Antônia (PROS).

Para ele, o mais importante agora é pensar no Acre e não em fazer oposição. Tchê acha que Gladson precisa com urgência do ex-deputado Ney Amorim (sem partido) como interlocutor do governo com a classe política, principalmente com os parlamentares.

. O ex-deputado estadual e ex-deputado federal Thaumaturgo Lima será convidado a disputar a prefeitura de Cruzeiro Sul em 2020.

. Ele se afastou da política descontente com os rumos que o PT tomou à época.

. O PDT é uma das siglas interessadas em fazer a sua filiação.

. Resta saber se vai aceitar, enfrentar o atual prefeito Ilderlei Cordeiro e o grupo liderado por Vagner Sales (MDB).

. O deputado eleito Edvaldo Magalhães (PC do B) é como gato que tem sete vidas, no caso dele, sete vidas políticas.

. Tendo sido líder do governo Jorge Viana (PT) por dois mandatos voltou para a Assembleia depois de ficar afastado por 12 anos de mandato parlamentar.

. Gostando dele ou não há que se reconhecer que sua participação foi decisiva na construção da nova

. Mesa Diretora do Poder Legislativo.

. Já disse por inúmeras vezes:

. Não existe vácuo de poder!

. “Poder quer mais poder”, do Friederich W. Nietzsche.

. Segundo um parlamentar que está de volta ao Legislativo, o tratamento que o governo pretende dar aos deputados da sua base é incomparável com o de qualquer governo anterior.

. Conta pra gente, Ribamar!

. O grupo dos 11 deputados que ajudou na composição da Mesa Diretora se desfaz hoje depois da votação.

. Na oposição ficarão poucos, uns quatro gatos pingados, talvez!

. Cada um toma seu rumo!

. O deputado Daniel Zen (PT) não gostou nenhum pouco do conteúdo da entrevista do ex-senador Jorge Viana no ac24horas.

. Para ele, o companheiro Jorge precisa reconhecer que também errou.

. Diz que tanto Angelim como Jorge Viana se mantiveram distantes do Acre em seus mandatos.

. Afirmou mais: não podem jogar pedras naqueles que tanto os ajudaram em suas eleições.

. A entrevista do Jorge por pouco não tira o Zem do estado de espírito “zen”.

. O Cesário faz o que pode, não pode ser crucificado!

. Pegar a presidência de um partido depois de uma surra nas urnas como a que aconteceu é um desafio e tanto.

. A partir de hoje a pastora Sandra Asfury (PSC) será vereadora de fato e de direito, como diz o marido, ex-deputado Jamyl Asfury.

. O deputado Fagner Calegário (PV) afirmou que foi eleito pelo campo da oposição, mas fará de forma centrada, tranquila e equilibrada.

. Reclamou que até hoje não foi procurado por ninguém do governo para estabelecer um diálogo.

. Calegário criticou nomeações no governo do Estado afirmando que famílias foram contempladas e que o poder está sendo dividido entre elas.

. “O governo está sendo aparelhado com algumas famílias, mas o que se dizia na campanha era outra coisa”, lamentou.

. O parlamentar demonstrou muita preocupação com a decisão do governo em não pagar os contratos abertos com empresas promovidos na gestão anterior.

. “Temos mais de 100 mil desempregados no Acre, como fica essa situação, questionou.

. Dois secretários do governador Gladson Cameli foram vistos saindo hoje por volta do meio dia do

Tribunal de Contas do Estado.

. Geralmente o TCE é muito visitado por ex-secretários e ex-prefeitos com problemas em prestações de conta.

. O que faziam lá nesse horário?

. Pergunta pro Ribamar!

. Ontem, pela manhã, o vice-governador Rocha acessou a conta pelo smartphone e viu que o salário não tinha caído.

. Imediatamente ligou para o governador Gladson preocupado com o pagamento dos servidores.

. Gladson olhou na sua conta e viu que também não tinha recebido.

. Foi um Deus nos acuda!

. Cameli ligou para o Ribamar que explicou que os salários do governador e do vice estavam em uma conta salário no BB.

. Ficaram aliviados!

. Já avisei, chama o Ribamar!

. Hoje cobertura completa da posse dos novos deputados e a eleição da nova Mesa Diretora aqui pelo ac24horas.

. Ontem o ainda deputado Ney Amorim esteve visitando a nossa redação, agradeceu o apoio e as crítica que, segundo ele, o ajudaram muito na condução do Legislativo.

. Bom dia!