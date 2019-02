Roberto Duarte vai votar nulo, criticar deputados e declarar mandato independente

O secretário de Educação do Acre, Mauro Sérgio, já foi tido como petista por aliados de Gladson Cameli que sonhavam com a Pasta. Ele é educador militante e foi figura carimbada nos tempos do PT no Governo. Mas, segundo mostra o jornal O Estado de São Paulo, Mauro Sergio, é o responsável pela aproximação do grupo político de Gladson com a Igreja Católica.

Especialista em Gestão Escolar pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), Mauro Sérgio é vice-diretor de ensino da Faculdade Diocesana São José e coordenou o grupo de Educação da equipe de transição. Pós-graduado em Filosofia com habilitação em História e Sociologia e graduado em Teologia. Ele também passou pela Fundação Bradesco.

Na pasta de Educação, Cultura e Esporte, o secretário afirmou que dará assistência para as mais de 440 escolas rurais do Acre. Entre seus principais objetivos está a erradicação do analfabetismo no estado, que atinge 13%.