Nicolau agradece os que votaram nele e os que não votaram também

O deputado estadual Jenilson Leite (PCdoB) foi escolhido pelos seus pares para comandar à vice-presidência da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Acre (PCdoB) no biênio (2019/2020). A escolha do oposicionista para ocupar um cargo na chefia da Casa foi consensual, a exemplo dos demais cargos. Que tem como presidente o progressista Nicolau Jr, o tucano Luiz Gonzaga como primeiro-secretário, e Antônia Sales do MDB na segunda-secretaria.

Jenilson Leite, que é médico, está iniciando o segundo mandato no legislativo acreano. Tendo se destacado na legislatura anterior na condição de presidente da principal comissão da ALEAC, a CCJ, na qual ficou à frente por dois anos seguidos (2015/2016). Além disso, Leite comandou as Comissões de Orçamento e Finanças, bem como Segurança Pública e Narcotráfico. Quando presidente da CCJ, o parlamentar se destacou pelo excelente trabalho, na qual conseguiu esvaziar as gavetas da comissão, ao analisar todos os projetos que dependem do parecer de constitucionalidade para irem à votação em plenário.

Nos quatro anos de legislatura, Leite figurou na lista dos mais atuante do parlamento acreano. Sendo que em 2017 foi o segundo que mais produziu, vindo ser o mais produtivo de 2018, ou seja, o deputado que mais apresentou resolução na ALEAC. A produção legislativa é calculada com base nas Proposições apresentadas ao longo do ano, por exemplo, Projetos de Leis, de Resoluções, Indicações, Requerimentos, entre outros.

Jenilson Leite ao estrear na Casa em 2105 foi escolhido o deputado destaque do ano, na 30º edição do “Prêmio Destaque do Ano”. Evento organizado pela colunista social Rubedna Braga.

Nas eleições de 2018, o médico tarauacaense foi reconduzido ao parlamento com a maior votação dos postulantes da FPA à ALEAC. Leite conquistou 8.253 votos nos vintes municípios do Estado.

Para Jenilson Leite, sua escolha como vice-presidente é uma demonstração de amadurecimento do poder legislativo acreano que comunica com esse gesto o fato de que a política antes de ser um ambientes de debates e briga de siglas e cores, precisa ser um espaço de entendimento, pois nenhum setor da vida humana próspera sem unidade e harmonia. Vou fazer minha parte ao lado de nossos colegas da mesa. Parabenizo o presidente Nicolau, o primeiro secretário Luís Gonzaga e todos demais da chapa. Agradeço aos meus pares pela oportunidade, finalizou”, comentou o deputado.