Líder da prefeita afirma que recursos são poucos e que buracos serão tapados no verão

O Mobilize Brasil, ONG que pesquisa a mobilidade no Brasil, busca em Rio Branco, estudantes interessados em temas relacionados a cidades para participar do levantamento nacional da Campanha Calçadas do Brasil 2019. A preferência a alunos de arquitetura e urbanismo, engenharia, geografia e jornalismo.

O objetivo é realizar nas ruas avaliações de caminhabilidade e acessibilidade nas 27 capitais do país, observando itens como as condições de calçadas, sinalização, segurança e conforto para o pedestre. Em paralelo, também levantaremos informações sobre a estrutura cicloviária em cada cidade. A atividade será desenvolvida entre os meses de fevereiro e maio de 2019 para a geração de fotos, relatórios e textos sobre o que foi encontrado em cada cidade.

“Buscamos colaboradores em Rio Branco, Manaus, Macapá, Boa Vista, Porto Velho, Belém,Cuiabá, Palmas,Brasília, Goiânia, Campo Grande, Belo Horizonte, Vitória, Salvador, Recife, Maceió, Aracaju, João Pessoa, Natal,São Luiz, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre”, informou a ONG.