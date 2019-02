Gladson debate rodovias com ministro, governadores e bancada da Amazônia

A polícia de Cruzeiro do Sul deflagrou a Operação Avalanche, para tomar bairros onde há tentativa de criminosos estabelecerem o domínio de facções em Cruzeiro do Sul. A operação começou esta semana,da mas só foi divulgada nesta sexta-feira (1) e já resultaram na detenção de oito suspeitos, além da apreensão de objetos utilizados em crimes no Vale do Juruá. “Estamos trabalhando e não temos data para encerrar”, disse o delegado Alexnaldo Batista.