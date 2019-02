Galvez goleia Humaitá em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Acreano

Com gols de Daniego, Adriano, Rafael Tanque e Balica, o Imperador abate o Humaitá por 4 a 0, na noite da última quinta-feira, 31, no Arena da Floresta, em Rio Branco. A partida válida pela segunda rodada do Campeonato Acreano deixou o Galvez com 100% de aproveitamento, até o momento da competição.

O jogo foi bastante trabalhado com o Imperador realizando várias jogadas de ataque e aproveitando todas as chances de gols, pois logo nos primeiros cinco minutos de jogo, Daniego abriu o placar em bate rebate na grande área do Humaitá. Aos 25 minutos, Adriano, em jogada individual, saiu do marcador e chutou forte marcando o segundo gol, no fim da primeira etapa, Rafael Tanque invadiu a área e marcou o terceiro gol da partida.

No segundo tempo, o Tricolor esboçou uma reação forçando o goleiro Máximo a realizar duas defesas difíceis, mas o Galvez se manteve firme na partida e consolidou a sua vitória com Balica escorando de cabeça, aos 41 minutos.

O Atacante do Imperador, Rafael Tanque, fala do foco e união do time. “O grupo está bastante unido e concentrado, o Imperador é considerado uma família e todos se tratam dessa forma, os gols estão vindo de forma natural e fico muito feliz em poder marcar, mas o foco é ajudar o grupo e sair com a vitória”, destacou.

Texto: Assessoria/ Galvez