Deputados tomam posse na Assembleia Legislativa sob os olhares de Gladson Cameli

Com a frase “assim, eu juro”, os 24 deputados da 15ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Acre tomaram posse na manhã desta sexta-feira, 1º de fevereiro. A cerimônia, que é presidida pelo deputado Manoel Moraes (PSB), conta a presença do governador Gladson Cameli (Progressistas) e do presidente do Tribunal de Contas do Acre, conselheiro Cristovão Messias.

Além prestarem juramento, os deputados receberam o bóton com o brasão da Assembleia. Algumas cenas chamaram atenção, entre elas a imagem do secretário estadual de Política Extraordinário Vagner Sales adicionando o bóton na lapela de sua esposa, a deputada Antonia Sales. Do mesmo modo, o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, repetiu o gesto a sua mulher Meire Serafim, a mais votada da eleição de 2018. Um a um, os parlamentares foram chamados até da mesa e foram condecorados com o bóton.

Antes da cerimônia, a sessão foi marcada pela execução dos hinos nacional e acreano, interpretados por cantores locais.

Os deputados empossados hoje foram Antônia Sales, Meire Serafim e Roberto Duarte, os três da bancada do MDB. Do Progressistas foram empossados Gerlen Diniz, José Bestene e Nicolau Junior. Do Partidos dos Trabalhadores, Jonas Limas e Daniel Zen. Do PSDB, Luiz Gonzaga e Cadmiel Bonfim. Do PCdoB Edvaldo Magalhães e Jenilson Leite. Do PDT, José Luis Tchê. Do Solidariedade, Neném Almeida. Do PSB, Manoel Moraes. Do Podemos, Josenildo Inácio. Do PTB, Marcus Cavalcante. Do PHS, Chico Viga. Do PSL, Whendy Lima. Do PRB, Juliana Rodrigues. Do PROS, Maria Antônia (DEM), Antônio Pedro. Do PV, Fagner Calegário e do PR, Wagner Felipe.

Da legislatura passada, apenas dez deputados conseguiram se reeleger. A nova legislatura inicia seus trabalhos com 14 novos deputados.