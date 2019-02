Após reuniões, brigas e acusações, é oficializada a nova mesa diretora da Aleac

A sessão solene de posse da 15ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Acre iniciou com atraso, às 10h20 desta sexta-feira, 1º. Na composição da Mesa de Honra, o governador Gladson Cameli (Progressistas) divide espaço com o deputados Manoel Moraes (PSB), que presidirá a Sessão e os deputados Maria Antônia (PROS) e Jonas Lima (PT), que serão secretários da sessão. O presidente do Tribunal de Contas do Acre, conselheiro Cristovão Messias também compõe a mesa. Após as autoridades tomarem seus lugares, o hino nacional e acreano embalou o inicio de sessão.