Valor médio do seguro de veículo chega a R$ 3.480,00 no Acre, mostra pesquisa

De acordo com um levantamento da TEx, o valor médio pago pelos motoristas para fazer um seguro no Acre é de R$3.480,00 calculado com base nas cotações feitas via Teleport, plataforma de gestão e multicálculo da empresa, e levou em consideração mais de 2 milhões de cotações reais feitas nos últimos 60 dias. Esse não está entre os mais caros, mas também não pode ser classificado como barato.

O menor valor médio de seguro anual pago no Brasil fica no estado de Santa Catarina: R$ 2.646,00. No ano passado, era de R$ 2.932,00. Na Paraíba, o valor é bem parecido: R$ 2.656,00. Porém, em 2018 era bem maior: R$ 3.194,00. Na Região Nordeste, o Rio Grande do Norte também apresenta um valor mais baixo para 2019: R$ 2965,00. O valor médio do seguro mais caro do país pertence ao Estado de Roraima – R$ 6.058,00. O valor ainda sofreu uma considerável queda. Entre junho e julho de 2018 chegou a R$ 8.720,00. O segundo lugar fica com o Mato Grosso: R$ 4.088,00 anuais. No ano passado, chegou a R$ 4.985,00.

Além de promover insegurança, os roubos e furtos de veículos também refletem no bolso. Os casos impactam diretamente no preço dos seguros. Diversos fatores impactam na formação do preço do seguro de cada estado. Por exemplo, o número de veículos segurados e o perfil dos modelos mais procurados. É fato que os índices de violência refletem no número de sinistros, tornando-se um dos mais importantes fatores na definição do valor médio do seguro.

Confira as médias de seguro em cada estado, de acordo com a pesquisa: