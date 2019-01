Universidade Federal do Acre convoca aprovados na 1ª chamada do Sisu-2019

O Consulado do Peru em Rio Branco, negou em ofício enviado ao Palácio Rio Branco, a necessidade de passaporte aos turistas que desejam viajar ao país andino. A informação circulou nas redes sociais e na imprensa nos últimos dias, causando dúvidas e entendimentos errados sobre as regras internacionais.

Em ofício rubricado pelo consul do Peru no Acre, Teobaldo Martín, o Governo Peruano alerta que, nos termos do Acordo com Mercosul, continua sendo obrigatória apenas a apresentação do documento oficial de identidade com foto para a entrada e trânsito em solo peruano.

Contudo, alerta que os brasileiros que desejarem entrar no país, apenas com o passaporte, estes deverão apresentar, obrigatoriamente, documento com no mínimo seis meses de validade, caso contrário, não poderão permanecer no país. O lembrete foi feito pelo período em que muitos brasileiros decidem visitar o País.