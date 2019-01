Saiu edital de concurso para seis vagas no Conselho Regional de Medicina do Acre

Isvonete Campos do Nascimento, acabou presa na manhã desta quarta-feira (30), ao tentar entrar no presídio Francisco d’Oliveira Conde (FOC), com drogas em uma vasilha de arroz. Ela iria visitar o marido e foi descoberta durante o procedimento de revista.

De acordo com agentes penitenciários ela chegou por volta das 11h30 com uma sacola de alimentos, pretendendo entregar ao parceiro que está preso na unidade. Ao passar pela revista nada de ilícito foi encontrado porém, dentro da vasilha de arroz, os agentes localizaram 10 tabletes de substância aparentando ser maconha que pesados renderam 450 gramas.

Diante do flagrante do crime de tráfico, ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia para o registro do delito e os procedimentos cabíveis.