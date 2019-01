Em reunião em Brasília, Petecão quer aproximação comercial entre países vizinho

O senador Sérgio Petecão (PSD) se reuniu nesta semana com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, com o secretário de Comercio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Orlando Leite Ribeiro e com o embaixador do Peru, Vicente Rojas Escalante, para consolidar a aproximação comercial entre o Brasil, Bolívia e Peru e estabelecer um consenso sobre o trânsito de cargas entre os países. Esteve presente ainda o diretor-sócio do maior frigorífico da região norte, Paulo Eduardo Santoyo, da Dom Porquito.

Segundo o senador, a aproximação comercial entre os países, e o aumento do transito de veículos de cargas na fronteira, é fundamental para o aumento do número de importações e exportações. O estreitamento comercial internacional entre o Acre, Bolívia e Peru deve intensificar o volume de acordos comerciais contribuindo diretamente com o aquecimento da economia acreana e geração de novos empregos.

Para o empresário Paulo Eduardo Santoyo, da Dom Porquito, a aproximação do Ministério da Agricultura Brasileiro e as autoridades dos países andinos é essencial para o desenvolvimento das exportações do Acre. “Estamos logisticamente mais próximos que os demais estados brasileiros. Essa porta aberta pelo Sérgio Petecão vai trazer mais investimentos ao nosso estado” afirmou o empresário.