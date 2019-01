Mailza Gomes assina CPI para investigar rompimento de barragem

Em seu terceiro dia de funcionamento nas dependências do Centro de Referência em Inovações para Educação (Crie), a Central de Matrículas da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) já atendeu pelo menos 600 pessoas que buscavam as vagas remanescentes disponibilizadas pelas escolas da rede pública estadual.

Milla Oliveira, coordenadora da Central, lembrou que a capacidade de atendimento dos 16 servidores deslocados da SEE para o Crie é de 200 pessoas por dia. As senhas são distribuídas no início da manhã e as verificações de vagas ocorrem durante todo o expediente.

“Foi preciso limitar, respeitando nossa capacidade de atendimento. As grandes filas só foram registradas no primeiro dia e sem necessidade. A grande procura era pelas vagas nas escolas localizadas na região central, mas infelizmente não há como alocar todos os estudantes da rede nas escolas do centro da cidade”, explicou a coordenadora.

Os esquema montado para atender os pais e responsáveis na área central deve funcionar até o próximo dia 8 de fevereiro, mas as matrículas em modalidades como o Educação Integral e Educação de Jovens e Adultos (EJA) continuam nas escolas que as oferecem.

Unidades onde não há mais vagas: