Locais de prova para concurso da Policia Rodoviária Federal são divulgados

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) – responsável pela realização do concurso da Policia Rodoviária Federal (PRF) – divulgou nesta quarta-feira (30) o edital com local e horário de realização das provas do concurso. Ao todo, o processo tem mais de 129 mil candidatos para 500 vagas de agentes.

O Acre é o estado que apresenta menor concorrência. O total de candidatos inscritos foi 1.990 mil para 17 vagas, ou seja, 153 inscritos para cada oportunidade. Em relação aos outros estados, o Pará foi o que registrou o maior número de inscritos, no total, 12.700. No entanto, a maior concorrência ficou com Minas Gerais, 1.585 candidatos para cada vaga.

Outros estados também possuem vagas: Amazonas (28 vagas), Amapá (23 vagas), Bahia (17 vagas), Goiás (27 vagas), Maranhão (18 vagas), Minas Gerais (09 vagas), Mato Grosso do Sul (35 vagas), Mato Grosso (57 vagas), Pará (81 vagas), Piauí (22 vagas), Rio de Janeiro (10 vagas), Rondônia (74 vagas), Roraima (15 vagas), São Paulo (19 vagas), Rio Grande do Sul (23)e Tocantins (25 vagas).

As provas serão aplicadas nos 17 estados onde há oferta de vagas. Para ter acesso a lista, basta ir ao site do Cebraspe, acessar a página de acompanhamento do certame da Polícia Rodoviária Federal e, na aba “acesso a links”, clicar em “Consulta de local e horário das provas objetivas e da prova discursiva”.

Para ingresso no cargo, é necessário ter diploma de nível superiore possuir Carteira Nacional de Habilitação ou permissão para conduzir veículos automotores de, no mínimo, categoria ‘B’. O salário inicial do cargo é de R$9.473,57, por jornada de 40 horas semanais. A unidade de lotação do candidato estará vinculada ao estado escolhido no momento da inscrição. Segundo o edital, é necessário permanecer no local de sua primeira lotação por um período mínimo de três anos.

Prova

A prova será no próximo domingo (3), a partir das 14h, de acordo com o horário de Brasília. Os candidatos terão 4h30 para concluir a avaliação, dividida em objetiva e discursiva. A orientação é que os candidatos compareçam ao local da prova pelo menos uma hora de antecedência portando documento oficial com foto, cartão de inscrição e caneta esferográfica de tinta preta e material transparente.

Calendário

Os gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva serão divulgados na internet, no endereço eletrônico da banca organizadora, no dia 4 de fevereiro, a partir das 19 horas (horário oficial de Brasília/DF).

Em seguida, no dia 20 de fevereiro, o edital de resultado final na prova objetiva e de resultado provisório na prova discursiva será publicado no Diário Oficial da União e divulgado na internet, no endereço eletrônico da Cebraspe.

Agência Educa Mais Brasil