Juruá em alerta contra leptospirose por causa das enchentes na região

As autoridades sanitárias do Vale do Juruá estão preocupadas com a possibilidade de aumento nos casos de leptospirose com a cheia do Rio Juruá. Apesar da redução de 78% no número de casos entre 2018 e 2017, já existem duas ocorrências sendo investigadas em Cruzeiro do Sul, e há sempre a lembrança de uma morte ocorrida no ano passado com sinais de leptospirose.

A leptospirose é transmitida pela urina do rato e é uma doença que sempre vem à tona com as enchentes, mas o cuidado deve ser permanente. Com informações da TV Acre.