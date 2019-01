Jessica Sales consegue liberação de recursos para aquisição de ambulâncias para o Vale do Juruá

A conquista de seis ambulâncias para os municípios do vale do Juruá -Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo- e mais o município de Manoel Urbano, foi comemorada pela Deputada Federal Jessica Sales (MDB) que em 2017 fez a indicação pelo Ministério da Saúde, através de recurso extra orçamentário no valor de R$ 480 mil reais, sendo R$ 80 mil reais cada ambulância. Durante esta semana, Porto Walter foi o primeiro município do vale do Juruá a receber o bem que vai dar assistência à população levando suporte às equipes das unidades básicas de saúde.

O Ministério da Saúde já realizou a liberação do recurso para as demais prefeituras dos municípios da regional do Juruá e Manoel Urbano. Cada prefeitura deve realizar um processo licitatório para que assim, o veículo seja adquirido.

Jessica Sales destacou o seu comprometimento com os acreanos por meio de uma política feita com apresentação de resultados, considerando que no seu primeiro mandato foi a Deputada Federal que mais destinou recursos aos municípios do Acre, sendo mais de R$ 94 milhões de reais garantidos.

“Tenho imensa alegria em ver que através do meu trabalho tenho colaborado para melhorar a qualidade de vida das pessoas. A aquisição dessas ambulâncias representa mais dignidade para o cidadão, que em situação de extrema vulnerabilidade na saúde, vai poder ser encaminhado para uma unidade de atenção básica de forma responsável e digna. E é desse modo que, reforço o meu compromisso de fazer política do jeito certo, tendo como alvo sempre, o bem estar da população, a qual represento e estou para servir”. Finalizou a parlamentar.