Emurb abre processo seletivo com 176 vagas para temporários e cadastro de reserva

A secretária de Turismo do Estado do Acre, Eliane Sinhasique, está buscando novas estratégias para a realização de eventos culturais como o Carnaval. Este ano, a tradicional festa será realizada com patrocínio da iniciativa privada e o governo entra com o apoio institucional.

Eliane lembrou que essa é uma determinação do governador Gladson Cameli, e que as tratativas com as empresas já iniciaram. “ A ordem é fazer uma festa criativa, alegre, organizada e que movimente a economia local”, destaca.

A gestora ressaltou ainda que o desafio é organizar o evento sem precisar tirar dinheiro dos cofres públicos, levando em conta o momento de recessão que o Estado atravessa. Para isso, estão sendo firmadas parcerias entre as secretarias estaduais e principalmente com o meio empresarial.

Outra novidade deste ano, é o local da festividade, que antes era realizada na Arena da Floresta, e nesta edição será sediada na Avenida Brasil, centro da capital.

A quina carnavalesca deste ano intitulada ‘FelizCidade’, será realizada de 1 a 5 de março. Durante o evento terá venda de produtos regionais e comidas típicas, que é uma forma de gerar renda para os pequenos empreendedores acreanos.