Despejo destrói barracos em invasão no bairro Seis de Agosto, em Rio Branco

A partir deste sábado (1º), o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) contará com espaço na rádio on-line do site Ac24Horas e nas rádios Aldeia FM e Difusora Acreana, emissoras de alcance em todo o estado e pertencentes ao Sistema Público de Comunicação do Estado do Acre. A estréia contará com a participação da procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues.

A oportunidade foi aberta graças a uma parceria firmada com a Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) e a direção do Ac24Horas, e será mais um canal para difundir conteúdo informativo e educativo, reforçando a aproximação do órgão ministerial com o cidadão.

Com o nome ‘Ministério Público e Cidadania’, o programa será veiculado uma vez na semana e terá duração de 30 minutos. Na Rádio Aldeia FM, o programa começará a partir das 8 horas de sábado e na Rádio Difusora vai ao ar toda sexta, a partir das 13h30. Já na rádio on-line, será durante toda a semana em horários alternados.

A programação inclui reportagens, serviços, entrevistas e boletins. A intenção é oferecer instrumentos para que a população possa exercer seus direitos e compreender melhor o papel do Ministério Público.

Além disso, foi garantido espaço no programa ‘Gente em Debate’, transmitido diariamente na Difusora Acreana, das 10 horas ao meio-dia, ocasião em que serão divulgados conteúdos produzidos pela Diretoria de Comunicação a respeito da atuação do MP acreano.

Jaidesson Peres – Agência de Notícias do MPAC