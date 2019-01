Deputado Jonas Lima diz que se DR ficar mandando no PT ele sai

“Eu disse na reunião da Executiva do PT que se o Cesário Braga ficar na presidência ou qualquer outro dirigente ligado a D.R. eu estou fora, saio do partido. Estou lhe dizendo para publicar”, sentenciou o deputado Jonas Lima ao ac24horas. O encontro foi em uma das salas de reunião da Assembleia Legislativa. Estavam presentes a deputada Leila Galvão, também do PT, e o deputado eleito Luís Tchê (PDT). Falou mais: “O Daniel Zen é minha testemunha”.

. Depois da entrevista coletiva do senador Jorge Viana e do deputado federal Raimundo Angelim, alguns petistas . resolveram lavar a roupa suja publicamente.

. Jorge não disse nada que não tenha dito antes, durante e depois das eleições!

. É que os nervos estão à flor da pele.

. A troca de acusações pela derrota histórica do PT faz parte do processo, é humano.

. Segundo um teólogo bem informado, tudo começou quando Adão colocou a culpa na mulher, Eva, por ter comido a fruta da árvore do conhecimento.

. “Foi a mulher que tu me deste, Senhor”!

. Eva rebateu:

. “Foi a serpente”!

. Resultado: de lá para cá ninguém assume os próprios erros.

. Sempre haverá um culpado!

. Encerrando a súmula teológica, voltando para a lavagem de roupa.

. A deputada Leila, presente ao encontro, também disse que o PT não pode ser controlado por um grupo;

. Que está disposta a lutar pelo Partido dos Tra-ba-lha-do-res (falou soletrando mesmo) e não aceita mais que o

Cesário e ninguém da DR assuma a direção do partido no Acre.

. Pense numa mulher braba, a Leila Galvão!

. Acrescentou mais: que o PT tem que ser presidido pelo Jorge Viana ou o Angelim, únicos capazes de salvar a sigla do ostracismo político.

. Jonas e Leila também advogam que o PT não deva apoiar a eleição da prefeita Socorro Neri por ter feito o expurgo do partido na prefeitura.

. Se a confusão no governo é grande, na seara petista não é muito diferente.

. Para encerrar o assunto uma frase do Tchê, presente ao encontro:

. -Eu sou fã do Binho!

. Enquanto alguns funcionários da Assembleia protestavam contra o presidente Ney Amorim as moedas tilintavam nas contas deles, ou seja, a reivindicação era atendida.

. Um erro na comunicação;

. Já dizia Abelardo Barbosa, o “Chacrinha”, quem não se comunica se trumbica.

. Por falar em Ney, ele o Bestene podem até trombar politicamente,mas no particular as famílias são muito amigas.

. É do jogo, irmão!

. O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, disse à coluna que o MDB continua pleiteando a 1ª Secretaria.

. Em resposta o deputado Nicolau Júnior (PP) afirmou que as negociações continuam abertas para a construção de uma chapa única.

. Disputa é assim mesmo, se não der vai pro voto!

. Qualquer coisa, chama o Ribamar!

. Segunda feira, 4, às 17h, será a posse do desembargador Francisco Djalma na presidência do Tribunal de Justiça.

. Vamos lá prestigiar o evento!

. Em conversa com o especialista em orçamento, prestações de contas de prefeituras e órgãos públicos, Paulo Pedraza, ele explicou que as prefeituras só não estão quebradas porque podem cobrir suas dívidas.

. “O Estado não pode pagar suas despesas, ou seja, está literalmente quebrado”, disse.

. Segundo Pedraza, o governo do estado terá que cobrir mais de R$ 500 milhões só com a previdência esse ano.

. É um rombo no casco de afundar qualquer navio.

. O governador Gladson Cameli (PP) disse à coluna que está descartada qualquer possibilidade de decretação de calamidade financeira, sem chance.

. O bom deputado Luís Gonzaga está recorrendo a todos os mantras indianos para acalmar o MDB.

. Gonzaga será um bom 1º secretário, já vai para o 5º mandato!

. E a guerra dos delegados, hem!

. Como diz a Chica Perneta:

. “Deuso livre”!

. Deus nos livre, mesmo!