Consulta de vagas para Sisu 2019 já pode ser feita

Criado em 2004, o Programa Universidade Para Todos (Prouni) é uma das principais portas de entrada para instituições particulares de educação superior do país. Só nesta edição, serão ofertadas mais de 234 mil bolsas – 116.813 integrais e 127.075 parciais – distribuídas em mais de 1.239 mil instituições. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), esta é a maior oferta de vagas da história do programa.

Os estudantes que desejam concorrem a uma das vagas ofertadas pelo programa, que podem ser integrais (100%) ou parciais (50%), já podem consultar as bolsas disponíveis e as instituições participantes. A consulta pode ser feita no site do Prouni e a pesquisa realizada por meio de três filtros: nome do curso, instituição de ensino ou por município.

Para se inscrever no processo seletivo o estudante não pode ter diploma de curso superior e precisa ter participado do Enem 2018, tendo obtido no mínimo 450 pontos na média das notas do Exame e nota superior a zero na redação. As exigências também mudam dependo da bolsa. No caso das bolsas integrais, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. Já para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.

Além disso, é necessário ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou da rede particular, na condição de bolsista integral da própria escola; ser pessoa com deficiência; ou ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrante de quadro de pessoal permanente de instituição pública e concorrer a bolsas exclusivamente nos cursos de licenciatura. Neste último caso, não é necessário comprovar renda.

Agência Educa Mais Brasil