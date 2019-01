Alcino diz que secretário afastado pode ter cometido crimes, mas que não existe ligações com o CV

Chefe de Polícia que comandou a Operação Sicário revela que crimes praticados por Tenente Farias, denunciado pelo Gaeco, não eram motivados por dinheiro, mas sim por mídia

Após a publicação da reportagem do Portal UOL que ligou o delegado Rêmulo Diniz ao Comando Vermelho e consequentemente ao seu afastamento do cargo de secretário de Polícia Civil nesta quarta-feira, 30, o chefe da Força-Tarefa da Operação Sicário, que prendeu em dezembro mais de 18 pessoas, entre elas, o tenente do BOPE Josemar Barbosa de Farias, Alcino Ferreira Junior resolveu abrir o jogo de toda a situação com exclusividade ao ac24horas, após o juiz Raimundo Nonato, da 3ª Vara Criminal, tornar o processo público e o Ministério Público apresentar denuncia contra 23 pessoas.

Chefe da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil até o ano passado, Alcino revelou que as interceptações telefônicas das investigações da Operação Sicário iniciaram em abril de 2018 e finalizaram em setembro, colhendo informações comprometedoras que envolvem o Tenente Farias, que segundo a investigação, não agia em conluio com o Comando Vermelho motivado por dinheiro, mas sim por mídia. Em sua entrevista, Alcino dá a entender que Farias sabia que seria preso. “O Farias mudou de telefone celular no dia anterior a prisão. Isso foi comunicado ao juiz. Durante a busca e apreensão na casa dele nada foi encontrado. Imagino até que já deviam saber [da operação]”, revela delegado.

Em outro trecho das declarações dadas ao ac24horas, Alcino informa que não tem nenhuma rixa com o Rêmulo Diniz, seu colega de carreira, que foi afastado do cargo de secretário de Polícia após divulgação de reportagem do UOL. De acordo com o delegado, a investigação que envolve o ex-número 1 da Polícia está nas mãos da Corregedoria e do Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público e não do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), que chegou a divulgar nota afirmando que Diniz não era investigado. “O caso está nas mão da Corregedoria e do Controle Externo do MP. Enfatizo que Rêmulo não é envolvido com o Comando Vermelho. Isso jamais foi apurado. A única ligação dele é com Farias”, disse.

ac24horas: Delegado, a Operação Sicário se desencadeou no dia 27 de dezembro. Até então, inicialmente, todos sabiamos que era mais uma ação comum da Polícia Civil, mas com o passar das horas o nome do Tenente Josemar Barbosa de Farias, do Bope, surgiu como um dos presos preventivamente. Ele era o principal alvo da operação desde o início?

Alcino: A operação Sicário tem como objetivo mapear a evolução do Comando Vermelho em áreas de fronteira, notadamente em Cruzeiro do Sul, Plácido de Castro , e até Brasiléia, inicialmente, e também em Rio Branco. Mostrando esse avanço, essa tomada de poder sobre outras facções. A operação teve alguns períodos de interceptação telefônica, que começou em abril do ano passado e foi até meados de setembro, somente nessa parte de interceptações. Depois só ficou na parte cartoraria trabalhando e depois relatório. Então em novembro, quando finalizamos tudo, resolvemos fazer os pedidos das cautelares para a execução da operação. O foco dela era pessoas do alto patamar da organização, como foi preso o Neném Rolinha, como foi preso o Jiquitaia, como tá foragido o Zé Ronildo , que são pessoas que tem influência muito forte dentro dessa organização criminosa. E outros também que atuam em municípios, tão atuantes quanto, inclusive uma liderança da segurança privada, lá em Cruzeiro do Sul, que foi presa também. A operação tinha esse cunho.

ac24horas: Como essa operação chegou no Tenente Farias?

Alcino: Quando você começa a investigação, passa um determinado período, as interceptações telefônicas acabaram flagrando alguém que fazia algum tipo de comunicação. E vimos que se tratava de um policial, com foi bem falado, um policial atuante, muito respeitado. Uma pessoa que inclusive sempre esteve disponível para ajudar a polícia civil, mas que infelizmente acabou sendo identificado e flagrado nos telefonemas que horas parecia ser uma relação de informante, mas que depois, aprofundando as investigações, acabamos percebendo o envolvimento direto, seja como auxílio para uma liderança específica, dentro do bairro Rosalinda, no caso o Jiquitaia, e passou do ponto em si. Houve ocorrência que tiveram intervenção do policial no sentido que pessoas não fossem presas.

ac24horas: essa investigação é baseada apenas em interceptações telefônicas, ou existem fotos, videos, monitoramento dos envolvidos?

Alcino: Nós temos acompanhamentos, nós temos sinais de telefonia em si que apontam o local aonde a pessoa estava, no momento em que o telefonema conta o que estava fazendo. Temos alguns depoimentos, inclusive uma espécie de delação premiada de um dos envolvidos. Essa parte ainda precisa ser aprofundada e precisa ser autorizada também, mas que mostra exatamente, junta todos os pontos tanto da interceptação quando da investigação de campo e essa fala tanto dos policiais quanto desse traficante que foi preso. A investigação tratava desse assunto, mas infelizmente para nós da Polícia Civil, não comemoramos, tanto que no dia da Operação ninguém se manifestou a respeito da prisão do Farias.

ac24horas: Foi feito uma força-tarefa, certo?

Alcino: Foi feita sim. Eu e mais três delegados. O delegado Pedro Paulo Buzzolin, o delegado Martin Hessel e o delegado Sergio Lopes. Nós integramos essa força-tarefa para desencadear os trabalhos.

ac24horas: Essa operação foi acompanhada pelo Ministério Público, incluindo os pedidos de prisão preventiva?

Alcino: Sim! Não só os pedidos de prisão, mas como também todas as interceptações telefônicas. Todas as medidas cautelares elas passam pelo crivo do Ministério Público

ac24horas: No despacho que o juiz Raimundo Nonato autoriza a operação, inclusive com o aval de mais dois juízes, aparece citações ao Tenente Farias como um agente que utilizava recursos públicos para ajudar o Comando Vermelho. Quero saber se vocês conseguiram chegar no ponto do que supostamente motivava o Farias a fazer isso. Era dinheiro? Como foi a prisão dele? Durante a operação na casa dele vocês conseguiram reunir elementos, prints de conversas telefônicas, documentos. O que que motivava o Farias fazer isso?

Alcino: Acredito que o Tenente Farias perdeu o time da parte de ser informante para passar a colaborar e até mesmo de proteger , e depois a promover indiretamente a dita facção. Se você tem ciência que a pessoa é líder de facção num bairro e você protege essa pessoa e a pessoa continua exercendo liderança, a venda de drogas no bairro, a arregimentação de membros e você tem ciência disso e mantém o apoio em nome de informações, você promove, segundo o artigo 2 da lei 2.850 que inclui crime organizado, você promove o crime organizado. Então o Farias, o ganho dele talvez fosse midiático, ganho de informações privilegiadas para que pudesse fazer outras prisões, para que pudesse fazer outras apreensões, mas em nome disso, protegia uma liderança do Comando Vermelho.

ac24horas: Então o senhor está me dizendo que financeiramente, teoricamente, não existia nenhum ganho financeiro. O senhor sabe que essa questão de corrupção no mundo policial é muita ligado a situações que ocorrem no Rio de Janeiro, onde policiais recebem propina das facções. Então isso não foi o caso do Farias?

Alcino: Não foi apurado nada nesse sentido. Existem dois momentos da investigação que agora está levantado o sigilo, em que ele [Farias], recebe um telefone de uma traficante para ir buscar, pegar “uma beirinha”. E é uma pessoa com quem ele já tinha uma relação como observado nas interceptações, que tinha relação de amizade, onde chamava de “primão”. Em outro episódio, da apreensão de um colete, e um rádio comunicador que teria sido furtado, roubado de um policial militar, teria sido recuperado. E esse colete teria sido recuperado por pessoas que o Bope teria contato e na hora da devolução o Tenente pede R$ 100,00 para repor um rádio. Um rádio comunicador que em tese teria sido quebrado. Ai você vai observar a ocorrência daquele roubo, não tinha tinha nenhum tipo de rádio registrado e nem muito menos o PM que foi vítima daquele roubo comunicou o mesmo quando recebe o telefone do Tenente, não é falado nada a respeito dos R$ 100,00. Então tem essas duas situações, mas no geral me parece mais um ganho midiático, um ganho institucional, melhor dizendo, ganho profissional do que propriamente um ganho financeiro.

ac24horas: Durante o desdobramento e repercussão dessa operação, criou-se uma cizânia entre a Polícia Civil e a Militar, algo que sempre ocorre. O ex-comandante da PM, Marcos Kinpara emitiu nota afirmando que não se devia condenar o Farias precipitadamente e que inclusive vários policiais, grupos de militares, diziam que de fato, tudo o que o Farias fazia era registrado e monitorado pela própria PM, que o autoriza a manter esse relacionamento com informantes, que essa situação não teria sido levando em conta pela investigação. isso foi levado em conta?

Alcino: A situação é a seguinte, de fato eu não sei como funciona a relação da Polícia Militar com os seus informantes , mas nós nada chegou a esse sentido, muito menos autorização judicial para infiltração. Qualquer tipo de infiltração de agente de segurança a lei manda obter um tipo de autorização judicial para fazer esse papel. Qualquer tipo de infiltração em organização criminosa precisa ser autorizado e monitorado pela justiça. E pela Constituição Federal quem faz esse trabalho é a Polícia Investigativa, ou seja, a Polícia Civil. Por outro lado a gente também deixa muito claro que o fato de um Policial Militar ser preso, não estamos jogando ou querendo atingir a Instituição. Não existe uma ação contra o Bope. Não há uma ação contra a Polícia Militar. Houve um problema, uma situação investigada contra um Policial Militar, como as vezes tem com um delegado ou um agente de polícia. Isso é natural.

ac24horas: durante esse período da prisão até hoje, foram publicadas várias matérias a respeito desse caso, especificamente eu lembro, que a o advogado do Farias disse que logo no início que isso era um assunto que estava sendo resolvido e que os delegados iriam retirar as acusações, que estava tudo chegando num acordo, houve algo referente a isso? houve conversas entre o Comando da PM e vocês que presidiam as investigações?

Alcino: A Força-Tarefa durante o interrogatório, teve o primeiro interrogatório do Farias onde ele preferiu ficar em silêncio. Aí no segundo interrogatório nós orientamos que seria muita mais viável que ele explicasse de fato ponto por ponto das investigações e num eventual esclarecimento, para nós, que somos da Polícia Civil, nós apuramos fatos, a gente não apura alvos e nem muito menos querer provar a culpa de alguém. A gente quer provar o que aconteceu. O que foi dito é que caso ficasse comprovado que nada na parte do inquérito, para nós não teria nenhum problema de fazermos o pedido de substituição de medida cautelar, o que não ocorreu, o que de fato quando fomos nos aprofundando, ouvindo outras pessoas, a gente acabou se convencendo que de fato tudo se confirmava.

ac24horas: Quando vocês chegaram na casa do Farias, vocês conseguiram colher alguma prova material?

Alcino: O Farias mudou de telefone celular no dia anterior a prisão. Isso foi comunicado ao juiz. Durante a busca e apreensão na casa dele nada foi encontrado. Imagino até que já deviam saber [da operação]. Bem, o telefone celular foi trocado na noite anterior, isso é uma realidade. Isso tá registrado. Na época o então delegado-geral ligou para o Comandante pedindo que o Farias se apresentasse por uma questão de respeito ao Bope, a própria pessoa do Farias.

ac24horas: Durante o depoimento de Farias a Força-Tarefa, ele negou todas as situações que o envolviam com o Comando Vermelho?

Alcino: No depoimento dele a gente vai mostrando cada acusação. Por exemplo, em relação ao rádio comunicador, ele disse para gente que o dinheiro que foi pedido foi para repor , para pagar pelo rádio. Ele confirma isso. Na verdade no Boletim de Ocorrência não há rádio nenhum, como objeto de roubo. Em relação a “beirinha” lá que ele iria pegar com o traficante, o outro traficante falou com ele, afirmando para ele ir buscar. Ele disse que se tratava de um pagamento de um pássaro que ele tinha vendido ao traficante, por ele ser vendedor de Curió. E aquilo seria a última parcela de um pássaro que ele teria vendido. Ele disse que não tinha amizade com a pessoa, que não a conhecia bem, mas que tinha essa situação. Ele disse até que a pessoa poderia ser uma espécie de informante dele. E quando você vai ouvir o traficante que foi preso também, o traficante diz que não nenhum vínculo com ele [Farias], e que não era informante. Ai confirma a mesma história do pássaro, só que depois nos autos você vai ver que eles se chamam de primão. Eles conversam com muita intimidade e tem algumas situações que não se encaixam até mesmo com omissões durante o interrogatório.

ac24horas: A Operação Sicário é Polêmica de fato. Depois do Farias, veio a tona reportagem do UOL, que coloca o delegado Rêmulo Diniz, que foi afastado do cargo de secretário de Policia Civil, como uma pessoa ligado ao Comando Vermelho, um pessoa que estaria próxima ao Tenente Farias , que recebia ligações, que trocavam informações . De fato, existiu esse investigação contra o secretário? houve algum pedido cautelar contra ele, de prisão, busca e apreensão. O senhor pode colocar uma luz sobre essa situação?

Alcino: As investigação, quando elas finalizaram, como eu falei que a parte de aúdio finalizou no final de setembro, alguns áudios faltaram serem ouvidos e ai essa Força Tarefa concluiu toda essa análise e foi verificado que o Tenente Farias conversava com o atual secretário, e conversava sobre ocorrências policiais, onde o atual secretário era o titular da Delegacia de Homicídios, e ele de alguma forma arredondava algumas situações de morte ou tentativa de homicídio onde tinha participação de Policial Militar e isso caiu no áudio.

ac24horas: o que é esse “arredondamento” que o senhor fala?

Alcino: Arredondamento, muitas vezes, como tá disponível também, seria essa situação também de você tentar legitimar uma legítima defesa. Caracterizar, digamos assim. Então isso caiu na investigação assim como outras ocorrências que as vezes vocês não tinha autorização de entrada na residência e ai você tentava ajeitar essa situação para que não desse uma ilegalidade. Tudo isso era entre o Farias e o Rêmulo. Então, algumas materiais que eram conversados em grupos específicos de investigação, a gente percebeu que o delegado Rêmulo passava para o Tenente Farias, ai por áudio e tudo. Então essa parte, algumas dessas situações que envolvem uma violação de sigilo profissional, uma fraude processual, uma eventual prevaricação, foram todas apuradas, mas existe a lei orgânica da Polícia Civil, que compete privativamente a Corregedoria investigar policiais. Isso não entrou nessa operação. Quando se chegou a essas informações, no momento em que foi protocolado os pedidos de prisão da Operação, foi protocolado também um pedido de compartilhamento dessas informações com a Corregedoria-Geral de Polícia e com o Ministério Público na parte de Controle Externo da Atividade Policial. Não nos competia fazer qualquer pedido de cautelar, não nos competia aprofundar as investigações. Tem uma lei que trata desse assunto e essa lei manda que a gente fizesse essas comunicações a corregedoria.

ac24horas: o senhor fala isso, mas agora entramos na questão de que o Ministério Público, como o senhor deve ter acompanhado na mídia, o secretário Rêmulo Diniz foi afastado do cargo e vai assumir a pasta agora outro delegado, o Getúlio Teixeira, e logo em seguida quando foi anunciado o afastamento do Rêmulo, o Ministério Público emitiu uma nota dizendo que o Rêmulo jamais foi investigado, que ele não teria sido alvo de investigação. Me parece uma contrariedade. O Ministério Público tava sabendo dessa situação com o Rêmulo?

Alcino: Na verdade o Ministério Público sabe que o Rêmulo caiu sim [nas interceptações] preliminarmente nas investigações e que esse material está com a Corregedoria da PC e também com o próprio Ministério Público, mas não com o Gaeco. Está com pessoal do Controle Externo da Atividade Policial , que é uma outra promotoria. Então que isso existiu é fato. Agora o delegado Rêmulo ter ligação com o Comando Vermelho, isso em nenhum momento foi apurado. Não houve nada disso. A questão era apenas o contato com o Farias e alguns crimes que eventualmente foram detectados e precisam ser aprofundados , cometido junto com o Farias. Por isso o compartilhamento.

ac24horas: Com base nisso que o senhor fala, a reportagem do UOL que afirma que senhor desencadeou essa Operação e que logo em seguida foi rebaixado para cumprir plantão na Defla. Após isso, tem circulado áudios em grupos de whatsapp informando que o senhor faria parte de uma grupo de delegados intitulados Os Intocáveis, que seria um grupo de 9 ou 11 delegados, que não gostam do Rêmulo e teriam inclusive até rixas pessoais entre o senhor e o Rêmulo. Eu quero saber se de fato essa situação é verdade, se existe de fato esse grupo, e se de fato o senhor tem algum problema pessoal com o delegado Rêmulo. O senhor deve entender que como esse material vazou no UOL, os olhares de todos voltam contra o senhor, como suposto responsável pelo vazamento desse caso do Rêmulo. O que você tem a dizer sobre isso?

Alcino: Na verdade é assim, não há qualquer problema pessoal com o delegado Rêmulo, pelo contrário, é um delegado que é extremamente atuante na Delegacia de Homicídios, mas que caiu nessa investigação. Então para nós, como eu citei na minha Carta Aberta, a gente não olha capa de processo. Eu não me importo com quem está sendo investigado.

ac24horas: Levantaram a hipótese que esse investigação contra o Rêmulo seria uma forma de prejudicar a nomeação dele como secretário…

Alcino: Aí é que eu entro. Não há qualquer tipo de rixa pessoal com o Rêmulo, pelo contrário, eu acho que ele desenvolveu um trabalho bom na Delegacia de Homicídios. O que acontece é que crimes foram detectados e isso a gente precisa fazer as comunicações. Imagina eu, se de repente observo isso, e não posso fazer ? As investigações começaram de abril até setembro, em áudio, as eleições terminaram em outubro e ninguém sequer imaginava que o delegado Rêmulo seria secretário e mesmo depois de anunciado, a Operação ocorreu no dia 27 de dezembro, ainda sim, se eu tivesse um alvo, a gente poderia ter feito o pedido de medidas cautelares contra ele durante a operação e deixasse que a Corregedoria viesse depois pedindo o resto do material. Então ai sim eu teria me aproveitado de uma investigação para tentar derrubar a pessoa que teoricamente seria o secretário. Então isso não existe. Nós não fizemos isso. Pelo contrário, para evitar qualquer tipo de problema chamamos a Corregedoria na época, na pessoa do delegado Alex, e comunicamos a ele dizendo: “delegado, aconteceu isso aqui. Nós não vamos pedir nenhuma medida cautelar, vamos fazer o compartilhamento com a Corregedoria e a Corregedoria tome as providências que achar que tenha que tomar”.

ac24horas: Quando foi feita esse compartilhamento com a Corregedoria?

Alcino: Foi repassado a Corregedoria logo após a Operação, no final do ano. Desde daquele tempo eles estavam cientes dos documentos que foram encaminhados e também com o Ministério Público, na parte do Controle Externo. Tava naquele período de recesso forense também. Então nós fizemos esses comunicados para também não parecesse assim: “Perae, vocês investigaram um Policial Militar e quando é os de casa, nada fizeram”. Então nós fizemos, cumprimos a risca o que a lei manda que é fazer o encaminhamento para a Corregedoria.

ac24horas: os demais delegados que assinam o relatório final da investigação, eles corroboram com todas essas informações que o senhor está repassando?

Alcino: Claro, isso ai inicio. Fomos nós que tratamos. Qualquer tipo de ação desse processo, desse inquérito foi decidido por nós e é uma opinião dos quatro delegados da Força-Tarefa.

ac24horas: E essa questão dos Intocáveis, desse disse me disse nas redes sociais. Nós percebemos que existem grupos dentro da Polícia favoráveis ao senhor e também grupos também do contra. Tem vários áudios vazando de pessoas expondo situações, histórias, dizendo que o senhor é um Intocável e sendo até um pouquinho mais direto, os demais delegados que participam da Força-Tarefa participam desse grupo dos Intocáveis?

Alcino: Foi uma brincadeira esses Intocáveis. Na verdade é uma brincadeira que aconteceu, eu acho que tem uns 4 anos, faz um tempo, e esse Intocáveis não tem haver com grupo de delegados. Tratava-se de um churrasco que ocorreu um tempo atrás, onde você está a vontade, todo mundo despojado, na casa de um dos colegas de repente tinham pessoas até sem camisa e estavam todos ali durante uma confraternização e de repente, pela disposição e que estavam sentados na mesa, um dos colegas lembrou daquela cena do filmes Os Intocáveis, que tem uma cena clássica onde eles batem uma foto, onde eles batem um foto quando estão sentados. E por coincidência nós estamos numa situação parecida na mesa e um colega brincou: “Pô, vocês estão parecendo Os Intocáveis”. Não por ser intocável no sentido de ser intocável, não era o sentido literal da palavra. Era fazendo alusão aquela cena do filme. Ai tiraram uma foto brincando e essa foto foi publicada nas redes sociais, de brincadeira também, e depois imediatamente retirada. E como era uma brincadeira, ninguém levou em consideração, inclusive pessoas da Justiça, da advocacia, passaram até a brincar com isso e depois ficou por isso. Agora tá sendo trazido isso como se fosse na verdade como pessoas que não podiam ser mexidas, dando uma outra conotação.

ac24horas: delegado, entra também nessa situação, a questão da sua carta aberta que ganhou as redes sociais criticando uma suposta perseguição do atual governo com os delegados que já ocuparam cargos de destaques nos governo do PT.

Alcino: na verdade a carta aberta era para causar uma reflexão no grupo da Associação dos Delegados de Polícia. É uma carta que trata do atual momento, como foi mostrado no texto, não pelas nomeações, não é disso que tá se tratando. Eu mesmo estou na Delegacia de Flagrantes e honestamente não vejo problema algum com isso.

ac24horas: o senhor brigou por cargos dentro da Polícia? Existe uma disputa interna de seus colegas por cargos estratégicos na atual gestão?

Alcino: Não. O que aconteceu na verdade, antes da gente entrar na história da carta é que, eu acho que outubro, um pouco antes da eleição, seguindo um movimento nacional dos delegados de Polícia e das associações, que inclusive alguns Estados acabaram implementando isso, foi feito uma lista tríplice que nós defendemos, mas nós sabíamos, que inclusive já havia tido com as duas candidaturas ao governo, no sentido que a gente era favorável que em algum momento, isso implaque como a Defensoria Pública, o Ministério Público, isso aconteça. Então houve essa eleição que foi uma eleição simbólica e ai eu fui candidato para compor, para fazer que o evento acontecesse. O delegado Fabrizio foi candidato também, o delegado Sérgio Lopes. Era uma maneira da gente fazer que acontecesse o evento. E é lógico que a gente já sabia que tinha uma tratativa, em outubro mais ou menos, para que o Delegado Rêmulo fosse secretário, mas nós entendiamos que era um primeiro passo. Não era uma guerra pelo cargo, era uma bandeira classista. O governador é livre, a gente não fez nenhum tipo de imposição. Ai quando chegou no final do ano, a operação deu toda essa proporção, mas saliento que a investigação veio de abril a setembro. A carta aberta vem tratar que eventualmente a gente tá sendo perseguido. Eu tive meu nome convidado para assumir uma função de importância no Ministério da Justiça, um convite direto de Brasília, onde sequer eu tive a oportunidade de me explicar, Quando o documento chegou, já foi mandado de volta pelo atual secretário [Rêmulo Diniz] com a negativa. Sem me fazer um telefonema. Sem falar nada comigo. Assim como outros delegados que foram mandados para o interior do Estado e ficaram sabendo apenas pelo Diário Oficial, sem qualquer aviso prévio. Alguns desses colegas sequer receberam um telefonema do secretário. A pessoa acordava de manhã, lia o Diário Oficial e de repente via que não estava mais no seu local. Sem contar os que estavam de férias. Eu questiono é o tratamento que é nos dado, não são as lotações em si daí para que as coisas se encaixassem melhor para a nova gestão, passaram a taxar esse ou aquele exerceu a função x ou y, então eles são do PT. É natural que numa classe de 50 delegados ativos, alguns passem pelo cargo de destaque, não necessariamente porque você é do PT. Porque você colaborou com o governador antigo. Ou por política ou por critério técnico você assumiu uma função. E era disso que eu estava falando, que ao passo tem pessoas que estavam na gestão atual, que eram intimamente, extremamente ligadas com pessoas do Partido dos Trabalhadores. Eu não faço a crítica de quem está, eu faço a critica da perseguição daqueles que nem sequer eram.

ac24horas; o senhor não se coloca como uma pessoa ligada ao PT então, correto?

Alcino: Na verdade nós somos delegados de carreira. Eu assumi a diretoria de inteligência, fiquei por três anos e meio, que é um cargo extremamente técnico, não tem como você tá ali só por política. No final do ano passado foi noticiado pelo ac24horas também que é o maior líder do Bondes dos 13, que tava em São Paulo com 50 dinamites, com três quilos de cocaína e a polícia de São Paulo, em entrevista, disse que foi a prisão mais importante que fizeram naquele ano lá. A liderança do Bonde dos 13, que é o Dragão, que enviou mais de 200 armas para o Acre, que é responsável indiretamente por mais de 400 homicídios aqui no Estado e por conta dessa prisão, eu e o delegado Pedro Henrique e mais oito agentes fomos agraciados com um promoção por ato de bravura e isso tem sido levado como se fosse um presente da gestão anterior para que nós, que estamos na quarta classe, ascendessemos para outra classe, para assim não sermos mandados para o interior. Como eu iria combinar com o líder da facção para que ele fosse preso no final de novembro? As coisas aconteceram naturalmente e não vejo nenhum problema com isso.

ac24horas: o Tenente Farias agia sozinho nessas situações de crimes ou contavam com o apoio de outros militares?

Alcino: Na verdade, pela investigação,os policiais que trabalhavam com Farias não eram cientes das situações. Não sabiam que tipo de relação era mantida.

ac24horas: Voltando novamente ao UOL, que coloca o Rêmulo com ligações com o CV, que o senhor nega isso. Mas as pessoas estão dizendo que o senhor poderia ser o responsável pelos vazamentos dessa investigação. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Lembrando que já houveram também outros vazamentos. O que o senhor tem a falar sobre os vazamentos já que neste momento está caindo sobre o senhor uma considerável desconfiança?

Alcino: Como eu falei para vocês, essa investigação já está conosco já faz uma boa temporada. Para nós não há razão para fazer qualquer tipo de vazamento. A operação tem o sigilo decretado. Vocês mesmo da imprensa procuraram a gente para tratar sobre o assunto e sabem a nossa resposta que eu só falaria assim que subisse o sigilo, e assim aconteceu agora. O UOL teve essas informações, acredito que deturpadas por ter estampado da forma que estampou colocando o delegado Rêmulo como integrante de organização criminosa, o que não é verdade. Eu jamais teria passado esse tipo de informação, nem para mais e nem para menos. O UOL e fez contato na segunda-feira e pelo nível do telefonema, pela fala do repórter, ele já tinha conhecimento total dos autos.

ac24horas: quando é que foi declarada a abertura do sigilo?

Alcino: Então, eu fui hoje ao encontro do juiz Raimundo Nonato por volta de meio-dia, meia-dia e meia, e fui perguntar pra ele sobre o levantamento e ele disse que já tinha decretado o levantamento do sigilo. Então existe uma sentença, que é uma decisão, que é datada do dia 22 de janeiro. Que é o levantamento do Sigilo. Então ainda assim,eu posso dizer para vocês, mesmo não sabendo porque eu peguei essa decisão em mãos, ainda assim vocês me procuraram na semana passada e não passei nenhuma informação. Para mim não é nenhum interesse. Eu sei que recebi um telefonema na segunda-feira e respondi que não podia falar nada. O vazamento jamais partiu de nós, da polícia civil.

ac24horas: essas situações são apuradas?

Alcino: Já ia entrar nisso. O próprio juiz Raimundo Nonato mandou que abrisse dois procedimentos. Um na corregedoria do TJ e outro na Polícia Civil para que apure esse tipo de vazamento, não só esse, mas desde aquele primeiro. E pelo que a gente soube o próprio sistema do SAJ lá do Tribunal de Justiça parece que tinha algumas vulnerabilidades que facilitava o acesso direto ao processo. Na verdade eu não tenho esse material. Se você observar, o material do UOL tem a chancela, na lateral do documento, já a autenticação do Tribunal de Justiça. Então esse vazamento não foi de dentro da Polícia. Eu não tenho senha de acesso. Quem acessou esse processo, teve acesso junto ao Tribunal.

ac24horas: com toda essa polêmica, não sei se o senhor chegou a falar com o Delegado Rêmulo, mas queria saber como é a relação de vocês dois, se são próximos ou não.

Alcino: A gente tem uma relação profissional. Nunca tive problema com o delegado Rêmulo. Tô aqui inclusive para isso, para fazer questão, ao saber que o sigilo foi levantado, para dizer que ele não tem nenhuma ligação com o Comando Vermelho. Não foi apurado isso. Eu poderia me manter em silêncio, mas tô fazendo questão de dizer isso aqui.

ac24horas: para finalizar, o senhor acha que com a prisão do Farias e outros membros do Comando Vermelho, vocês de fato desarticularam essa organização? Teve algum efeito prático? Já existe denuncia? Existe pedido de renovação de prisão preventiva?

Alcino: Fui informado hoje que a denuncia foi feita pelo Ministério Público e com relação a prisão preventiva ela é de tempo indeterminado. Eu sei que existem alguns pedidos de habeas corpus para serem julgados e como eu falei, esse inquérito teve como alvo pontos estratégicos, pessoas importantes e acredito que com essas prisões e a do Dragão em novembro nós conseguimos estancar os enfrentamentos