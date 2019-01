Receita alerta para site falso que simula leilão de produtos

O nível do Rio Juruá baixou desde a noite de segunda-feira, dia 28, e já apresenta redução superior a 20 centímetros em Cruzeiro do Sul, nesta quarta-feira, dia 30, segundo a Defesa Civil Municipal. O manancial já estava com o nível sobre a cota de transbordamento desde a semana passada.

Na terça, 29, o manancial marcou 13,04 metros, e se manteve estável durante todo o dia. Nem por isso a prefeitura reduziu a atenção frente às mais de 4 mil famílias atingidas pela cheia do maior rio da região. O serviço de eletricidade já havia sido suspenso em vários bairros e ruas da cidade.

Até então, nenhuma família havia sido retirada. O Plano de Contingência da Prefeitura de Cruzeiro do Sul só prevê remoção de famílias quando o rio atinge 13,30 metros, o que não ocorreu nos últimos dias. Com a vazante do rio, a Defesa Civil e órgão do município preparam assistência às famílias que tiveram as casas tomadas pelas águas.