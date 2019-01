MDB aceita compor na 2° Secretaria com Antônia Sales e acaba disputa na Aleac

Um jovem identificado como Mateus Vieira, de 18 anos, foi ferido a tiros na manhã desta quarta-feira (30) durante um trabalho de investigação da Polícia Civil na rua Santarém, no bairro Alto Alegre, em Rio Branco.

De acordo com informações repassadas a reportagem do site ac24horas, o jovem estava em grupo de pessoas suspeitas, quando foram avistados pelos policiais. A equipe da Polícia Civil fez a aproximação e os suspeitos saíram correndo e entraram numa casa que seria uma “boca de fumo”. Os policiais entraram no local e Mateus apontou uma arma de brinquedo em direção a eles e imediatamente o jovem foi ferido com dois tiros que atingiram o abdômen e o braço. Os outros criminosos fugiram tomando rumo ignorado.

A viatura do Samu foi acionada e prestou atendimento a ferido, em seguida o conduziu ao Hospital de Urgência e Emergência (Huerb). O estado de saúde de Vieira e estável.

A Polícia Civil segue na ocorrência na tentativa de prender os outros envolvidos.