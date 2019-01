Homem tenta fugir da polícia e é alvejado por dois disparos, em Rio Branco

A maioria das capitais da Região Norte registrou aumento na arrecadação de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) em 2017, quando comparado a 2016. Os dados foram divulgados este mês de janeiro no anuário Multi Cidades – Finanças dos Municípios do Brasil, da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP).

O maior incremento foi em Porto Velho, que recebeu R$ 270,4 milhões em 2017, valor 20,7% maior do que os R$ 224,1 milhões de 2016. Alta expressiva também em Rio Branco,com aumento de 17,6% e R$ 136,7 milhões recolhidos em 2017. Já em Manaus e Macapá, as altas foram de 11,7% e 4%, respectivamente, no período analisado. Manaus, porém, lidera em volume de dinheiro com R$ 1,272 bilhão recebidos.

Além das capitais, os municípios de Cruzeiro do Sul, Marabá e Parintins também tiveram aumento no recebimento de repasses de ICMS. As altas foram de 17,6%, 7,7% e 6,1%, respectivamente, em 2017.

As capitais Palmas e Belém tiveram queda de 7,1% no recolhimento em 2017, quando comparado a 2016. Já em Boa Vista (RR), a retração foi um pouco menor: Em sua 14ª edição, a publicação utiliza como base números da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE), apresentando uma análise do comportamento dos principais itens da receita e despesa municipal, tais como ISS, IPTU, ICMS, FPM, despesas com pessoal, investimento, dívida, saúde, educação e outros.