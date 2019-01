Defesa Civil apresenta Plano de Contingência de Enchentes

Parte dos empresários do Acre está ao mesmo tempo confiante e temerosos com o andamento da economia local no primeiro semestre de 2019 e demonstra preocupação com uma possível “falta de dinheiro na praça”.

Essas informações estão contidas na pesquisa divulgada nesta segunda-feira (28) pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac), órgão da Federação do Comércio do Estado do Acre. Para elaborar os questionários, 61 empresários foram entrevistados.

A falta de dinheiro na praça viria da “precariedade financeira amplamente anunciada pelo Governo do Estado”. Além disso, o empresariado acreano elenca o elevado nível de endividamento da população já observado pelo mercado. “Outro aspecto de ameaça é o desemprego, que além de tudo, contribui para o aumento do ´comércio informal´, prejudicando assim, a atividade formal submetida à uma exorbitante carga fiscal e outros encargos incidentes sobre o funcionamento de empresa organizada”, diz a pesquisa.

No geral no entanto, os empresários acreanos tem pensamento positivo com o 1º semestre deste ano. Dos que esperam boas vendas no primeiro semestre de 2019, 65% acreditam em contribuição positiva da parte do governo de Gladson Cameli para o aquecimento do mercado. Apenas 16% trabalham com expectativa negativa, e 10% não se manifestaram quanto a este aspecto.

Empresa acreana tem medo da chegada de grandes empreendimentos

A pesquisa da Fecomércio mostra algo como xenofobia e protecionismo ao mercado por parte das empresas acreanas: “O estímulo à instalação de empreendimentos comerciais do varejo de grande porte no mercado de Rio Branco é uma ameaça para a maioria dos estabelecimentos em funcionamento, classificados como micro e pequenas empresas. Para 38,3% dos empresários, o grande empreendimento comercial tem a capacidade de atrair mais clientes, deixando assim, os micros e pequenos estabelecimentos em situação desfavorável de mercado. Outros 18,3% demonstram ´ciência´ de que o grande empreendimento comercial tem infinita condição de ´promoções de vendas´ em condições mais vantajosa que o micro e pequeno empreendimento”, diz a Fecomércio.

