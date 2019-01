Baianos irão ver jogo entre Bahia e Rio Branco de madrugada por causa do fuso horário

Um homem identificado como Vanderlei, foi ferido a tiros na noite desta terça-feira (29), no Ramal do Macarrão, no bairro Belo Jardim, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, a vítima saiu do trabalho com destino a sua casa, e no caminho, três homens não identificados armados em um carro modelo Gol de cor preta, se aproximaram e efetuaram vários tiros contra Vanderlei que foi atingido com seis tiros, na região das pernas, braços, abdômen e peito. Após a ação, os criminosos fugiram.

Populares colocaram Vanderlei em um carro particular e seguiram com destino ao hospital. Uma ambulância do Samu foi acionada e interceptou o veículo, prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao pronto socorro de Rio Branco. De acordo com o médico, o estado da vítima é gravíssimo.

Segundo a família, Vanderlei trabalha numa empresa de engenharia e não tem envolvimento com facção.