Angelim reafirma críticas a DR e diz que continua na política

. O ex-prefeito Raimundo Angelim criticou abertamente a Democracia Radical (DR), grupo majoritário do PT, por ter, segundo ele, pisado na sua história.

. “Faltou respeito para comigo”, desabafou!

. Salientou sua disposição de continuar ao lado de Jorge Viana e Marcos Alexandre e outros líderes fazendo política, ajudando a construir um novo momento de esperanças.

. Angelim, que foi prefeito por dois mandatos, destacou a gestão da prefeita Socorro Neri (PSB), mas também criticou a base da reforma administrativa com o objetivo de apenas conter gastos.

. Deu a entender na conversa que os aliados são fundamentais nos processos políticos.

. Para bom entendedor risco é Chico!

. Durante conversa com jornalistas, na despedida do mandato de senador, Jorge Viana foi claro quando disse que não fará oposição cega e irresponsável ao governador Gladson Cameli (PP), muito menos ao presidente Jair Bolsonaro (PSL).

. De acordo com ele, essa história de que a população o colocou na oposição não é verdadeira.

. “A eleição teve uma carga emocional muito grande, as pessoas têm todo o direito de votar e escolher seus representantes; eu sou muito grato pela oportunidade de ter sido prefeito, governador e senador”.

. Reafirmou os erros cometidos pelo PT, entre os quais a soberba!

. Soberba é fatal!

. Jorge também disse que vai continuar na política torcendo para que o Acre e o Brasil cresçam.

. A coluna vai arriscar um palpite:

. Jorge Viana, Marcus Alexandre e Angelim não dão garantias de que vão permanecer no PT.

. É só um palpite!

. O futuro dirá!

. Ponto!

. Senador Sérgio Oliveira Petecão (PSD) esteve descansando a carcaça no Nordeste

. Antes que alguém fale besteiras, não é crime!

. O governo do Estado aponta dramaticamente problemas graves na área econômica, mas quando saem as

nomeações dos assessores cai um pouco no descrédito.

. Nomear o marido e a mulher para cargos comissionados causa um reboliço doido entre os aliados nas redes sociais.

. Entre os aliados, companheiros!

. O próprio governo invade a contramão, entende Ribamar?!

. O PT está de molho no vinagre!

. Na prefeitura vive uma situação humilhante, aviltante, uma lástima!

. Como diz a Dona Doca do tacacá, antiga militante comunista:

. Bem feito!

. No MDB o clima de guerra foi pacificado, Roberto Duarte vai ocupar a poderosa Comissão de

. Constituição e Justiça (CCJ), o coração do Poder!

. O governador Gladson Cameli (PP) foi aconselhado a puxar as rédeas da coordenação política.

. Tem a caneta na mão!

. É o velho e surrado ditado, “manda quem pode e obedece quem tem juízo”.

. O vereador Manoel Marcos, eleito deputado federal, entrega a presidência da Câmara no dia 31.

. Não há razão para alguém reclamar!

. É direito seu!

. O helicóptero do governo do Estado está parecendo um periquito comum sem a estrelinha da bandeira do Acre.

. Diziam que a estrela era do PT, sei não ó!

. O deputado Nicolau Júnior (PP) fazendo todos os esforços para construir uma chapa de unidade para gerir o Poder Legislativo.

. A situação estava tensionada, mas as pedras na tabuleiro foram colocadas corretamente.

. Essa legislatura vai produzir muita notícia, mudança de governo é sempre novidade.

. Mataram 31 em 30 dias!

. O PSDB está investindo em uma candidatura muito competitiva a prefeitura de Rio Branco.

. A deputada Mara Rocha é uma das alternativas no ninho tucano.

. Com a tragédia ambiental de Brumadinho a ex-ministra Marina Silva volta o cenário nacional

Marina fala com autoridade!

. A derrota para a presidência da república não lhe afetou em nada nas suas convicções.

. Marina cometeu um erro grave ao apoiar Aécio Neves para a presidência em 2014.

. Porém, como ela mesma justifica, não foi só ela, foram 50 milhões de brasileiros.

. À época ninguém sabia que o Aécio Neves era esse poço de virtude.

. Bom dia!